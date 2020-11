Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 30/11/2020 09:51

Encore une fois, il semble que le Playstation 5 a établi un nouveau record de ventes. A cette occasion, des sources proches de VGC au Royaume-Uni ont indiqué que La nouvelle plate-forme de Sony se positionne comme la console avec le meilleur lancement de l’histoire de la région.

Bien qu’il n’y ait pas de données officielles pour le moment, VGC a mentionné que la PS5 avait réussi à vendre plus de consoles que la PS4 lors de son lancement, rappelez-vous que la précédente plate-forme Sony avait déplacé 250 mille unités au cours de ses 48 premières heures en 2013. De cette façon , on parle d’une quantité plus élevée sur ce marché. Vous trouverez ci-dessous une liste des plateformes les plus vendues au Royaume-Uni à leurs débuts.

-Plus de 250 mille – PS5

–250 mille – PS4

-185 mille – PSP

-165 mille – PS3

-155 mille – Xbox Series X | S

-150 mille – Xbox One

-113 mille – 3DS

-105 mille – Wii

-85 mille – Nintendo DS

-80 mille – Nintendo Switch

-70 mille – Xbox 360

-40 mille – Wii U

Le site mentionne que les deux tiers de ce montant correspondent au modèle avec lecteur de disque. D’un autre côté, il a été commenté que la Xbox Series X et la Series S ont vendu environ 155000 unités au cours de la même période. De même, il est important de noter que, comme dans d’autres régions, les consoles Sony et Microsoft ont été confrontées à un certain nombre de problèmes liés au nombre d’unités disponibles. De cette manière, il est possible que les nombres des deux plates-formes auraient été plus élevés sans cet inconvénient.

Sur des questions connexes, un autre rapport indique que la PS5 a vendu plus de deux millions d’unités au cours de sa première semaine. De même, Sony a révélé que la PS5 avait le lancement le plus réussi d’une console pour la société.

Via: VGC

