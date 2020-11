Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le marché japonais est l’un des plus importants en termes de jeux vidéo. Sony est reconnu dans la région car ses consoles PlayStation ont toujours eu une bonne présence dans la région, mais selon un rapport, cela pourrait changer, puisque la marque disparaîtrait dans ce pays.

Dans un rapport de Bloomberg, plusieurs analystes et membres de Sony soulignent que la division PlayStation au Japon est en train d’être reléguée et qu’elle n’est plus aussi importante qu’avant, car Sony aurait plus tard «mis plus d’importance sur le marché nord-américain. les performances décevantes de la PlayStation 4 au Japon », ont expliqué les employés de Sony qui s’exprimaient sous couvert d’anonymat.

Un autre sujet, avec un poste de direction au siège de PlayStation à San Mateo, en Californie, a également rapporté de manière anonyme que la division américaine était déconcertée par l’échec de l’équipe de vente sur le marché japonais, car elle n’était pas en mesure de vendre. le nombre de consoles attendues.

Ce qui renforce les déclarations ci-dessus, c’est que si la PlayStation 4 s’est vendue beaucoup plus que la PlayStation 3 dans le monde (113 millions contre 87 millions), la PlayStation 4 s’est vendue à moins de 10 millions d’unités, moins que la PlayStation 3, au Japon, selon les chiffres de Famitsu (via Bloomberg).

La division américaine de Sony reléguerait les Japonais

Ainsi, selon le rapport, plusieurs membres de la division japonaise de PlayStation ont mentionné que l’équipe est passée à l’arrière-plan dans une affaire de planification de la promotion de la PlayStation 5 et qu’elle reçoit des instructions d’Amérique.

Mais ce n’est pas tout, puisque d’anciens employés de SIE Japan Studio, l’un des plus importants développeurs internes de jeux japonais de Sony, ont mentionné que Sony a réduit sa taille et qu’il n’a même pas renouvelé les contrats de plusieurs créatifs, une décision que la division Americana pense que c’est parce qu’il faut développer des jeux qui ne se vendent pas seulement bien au Japon.

Cela est également renforcé par des informations apparues il y a quelques mois qui indiquaient que la centralisation de Sony impliquerait des changements structurels qui américaniseraient la marque, ce que Jim Ryan a nié. Au cas où vous ne le sauriez pas, PlayStation a déménagé son siège social du Japon à San Mateo, en Californie, en 2016.

Il y a même des rapports selon lesquels l’avenir ne semble pas encourageant pour la relation Japon-PlayStation, car les magasins ont reçu moins d’inventaire initial que la PlayStation 3, qui était d’ailleurs limitée.

Compte tenu de cela, cependant, Natsumi Atarashi, un porte-parole de Sony, a déclaré à Bloomberg que ce n’est pas le cas et que cela ne change pas l’approche du Japon vers les États-Unis, mais que le marché japonais reste de grande importance.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Il n’y aura pas de PlayStation 5 dans les magasins physiques japonais à sa première à cause du coronavirus.

Xbox pourrait profiter de la situation au Japon

Cette confusion pourrait jouer favorablement pour Microsoft, puisqu’elle a clairement indiqué qu’elle miserait sur le marché japonais et changerait ainsi l’image de la marque dans la région. La vérité est qu’elle a très peu à perdre, compte tenu du fait que la Xbox One n’a pratiquement aucune présence dans la région.

«La Xbox a une chance de faire du Japon son deuxième marché après les États-Unis si elle prend les bonnes mesures dans les années à venir. L’attention de Sony s’estompe et les fans ont commencé à le remarquer », a déclaré Hideki Yasuda, analyste à Ace Research Institute.

La société américaine a montré son intérêt à pénétrer le marché japonais avec un pas plus fort en s’appuyant sur ses services, ce qui stimulerait conjointement la vente de consoles, mais les prévisions ne sont pas non plus très favorables, selon l’analyste Serkan Toto, qui ne comprend pas. pourquoi Microsoft est toujours aussi obsédé par le Japon ».

«Microsoft ne pourra bien sûr pas prendre la position de Sony. 2 au Japon bientôt, mais au moins il a commencé à faire des changements. Un grand courant commence par un petit changement », a déclaré Yasuda.

Trouver: Les préventes Xbox Series X | S se sont vendues rapidement au Japon.

Que pensez-vous de la situation de Sony au Japon? Pensez-vous qu’il se désintéresse de la région? Dites le nous dans les commentaires.

La PlayStation 5 fera ses débuts le 12 novembre au Mexique et dans d’autres parties du monde, comme le Japon, et sera disponible dans toutes les régions à partir du 19 novembre. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

La source