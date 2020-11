Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/11/2020 12:05 pm

Bien que nous soyons tous ravis de l’arrivée d’une nouvelle génération de consoles, quelques jeux seront également disponibles cette semaine au prix de 70 dollars. Cet aspect a été débattu ces derniers mois, certaines entreprises attendront de voir le marché avant de prendre une décision, tandis que d’autres ne sont pas favorables à ce changement. Par son compte, Il semble que Sony prévoyait d’augmenter encore plus le prix de ses jeux.

Grâce à un récent rapport de Bloomberg, il a été découvert que certains Des dirigeants anonymes de Sony ont même envisagé une augmentation de plus de 70 $. Les développeurs sont conscients qu’il s’agit d’une décision impopulaire, bien qu’ils aient mentionné que le prix pourrait varier en fonction du titre.

Capcom et Ubisoft ont mentionné qu’ils continueraient à vendre leurs jeux pour 60 $, du moins pour le moment, et ils n’excluent pas la possibilité d’une augmentation. 2K et PlayStation soutiennent pleinement cette augmentation, mentionnant que les coûts de production ont augmenté et que le prix actuel n’est pas soutenable. D’un autre côté, Microsoft n’est pas d’accord avec cette idée, il a donc fait la promotion du Xbox Game Pass, qui propose une bibliothèque de jeux moyennant un paiement mensuel.

Pour l’instant, il semble que le prix sera choisi en fonction de l’éditeur et du type de jeu. En fin de compte, tout dépendra du consommateur, si la majorité est prête à payer les 70 dollars, cela deviendra le prix standard. Dans les rubriques connexes, vous pouvez consulter les meilleures offres Good End dans les jeux ici. De même, Sony a révélé la fenêtre de sortie de certains de ses jeux 2021.

