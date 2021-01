Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Tencent est l’une des entreprises les plus importantes et les plus influentes du monde du jeu vidéo. Cela dit, il semble qu’ils n’en aient pas encore assez et qu’ils souhaitent se développer encore plus. Nous le disons car, selon un nouveau rapport, il se préparerait à acheter une société de jeux aux États-Unis ou en Corée du Sud.

Selon les informations de TMT Finance, Tencent analyse une éventuelle acquisition d’une «entreprise de jeux». La source assure que la société a l’intention d’obtenir plusieurs milliards de dollars par endettement afin de finaliser cette acquisition.

* Tencent envisage un financement par emprunt pour un éventuel accord de jeu • Tencent envisage une acquisition potentielle d’une entreprise de jeux selon TMT Finance. • La cible n’a pas été identifiée, mais il devrait s’agir d’une société de jeux aux États-Unis ou en Corée du Sud. $ TCEHY – Roundhill Investments (@roundhill) 21 janvier 2021

Tencent aurait levé plusieurs milliards de dollars pour acheter une société de jeux américaine ou coréenne. Des suppositions sur la cible potentielle? – Will Hershey 🟢 (@maybebullish) 21 janvier 2021

L’entreprise que Tencent est censée acheter est inconnue

Pour le moment, on ne sait pas quelle est l’entreprise auprès de laquelle Tencent a l’intention d’acheter. Cela dit, ils assurent qu’il s’agit d’une entreprise basée aux États-Unis ou en Corée du Sud.

Donc, le seul indice sur lequel nous devons spéculer, c’est que ce serait une entreprise avec une valeur marchande importante. Avec cela, nous pouvons exclure un grand nombre d’entreprises européennes et asiatiques, ainsi que de petits studios indépendants.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Qu’est-ce qu’un Sneakerhead et pourquoi Reebok x Tom & Jerry pourrait-il en fabriquer un pour vous?

Pour beaucoup, le pari le plus sûr est que c’est Krafton Inc., la société sud-coréenne qui possède le hit PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS. Rappelons que Tencent a déjà investi dans cette société et qu’elle s’est même montrée intéressée à l’acheter. De plus, on estime qu’elle a une valeur de 27,2 MMJJ, ce qui en fait une entreprise des dimensions que nous recherchons.

Un autre point important est que Tencent a eu beaucoup de succès avec PUBG Mobile et prévoit d’étendre PUBG dans différentes régions. Il n’est donc pas déraisonnable de penser qu’elle chercherait à exercer le contrôle total sur Krafton Inc. pour réaliser ses plans.

Tencent a une énorme influence sur les jeux

Nous vous rappelons que Tencent est une entreprise qui, depuis plusieurs années, a investi des sommes importantes dans des sociétés de jeux vidéo et Internet. C’est grâce à cela qu’il est déjà un géant de l’industrie du jeu.

Pour vous donner une idée, Tencent possède des sociétés comme Riot Games (League of Legends, VALORANT); Digital Extremes (Warframe) et Funcom (Conan). De plus, il a un pourcentage d’Epic Games; Activision Blizzard; PlatinumGames; Développement Yager; Développements à la frontière; Paradox Interactive et Ubisoft.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei

Compte tenu du succès que la plupart de ces investissements lui ont laissé, il n’est pas surprenant de voir qu’il étudie déjà dans quelles autres entreprises investir. Il sera intéressant de voir quelles sont vos prochaines acquisitions. Nous serons à l’affût et vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Et pour vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Selon vous, quelle est l’entreprise dans laquelle Krafton Inc. est censée avoir un intérêt? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Tencent.