Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/02/2020 18:14

Dans le cas où vous l’avez manqué, Fortnite a organisé un événement en direct avec Travis Scott plus tôt cette année, sous le nom d’Astronomical. Cela s’est produit peu de temps avant le Fête royale était une réalité et a aidé à jeter les bases de tous les futurs événements de la bataille royale. Cependant, selon un nouveau rapport, il était également très lucratif pour Scott, qui a généré environ 20 millions de dollars grâce à lui.

Ce chiffre, qui pour l’instant n’est pas officiel, provient d’un rapport détaillé de Forbes sur les gains de Scott et leurs contrats avec PlayStation et McDonald’s. Comme indiqué par le portail, Scott a généré 20 millions USD de ses ventes de marchandises. On ne sait pas exactement comment ce nombre est divisé en termes d’argent par Jeux épiquesMais avoir été présenté dans l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde a certainement payé pour toutes les personnes impliquées.

Dans l’actualité connexe, la cinquième saison de Fortnite et avec elle est également venue une peau inspirée par Le mandalorien. Suivez ce lien pour tous les détails officiels.

Via: BD

Rumeur: plus de jeux pourraient être annoncés pour Game Pass ce mois-ci

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.