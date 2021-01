Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/01/2021 08:53

No Man’s Sky est l’un des jeux les plus intéressants aujourd’hui. Après un lancement désastreux en 2016, le travail de Hello Games a bien changé ces dernières années, ce qui lui a valu un prix lors de la dernière cérémonie des Game Awards. L’un des éléments qui ont été ajoutés au fil du temps était la possibilité de construire des bases sur n’importe quelle planète. Maintenant, un fan a pris tous les outils à sa disposition, et a créé une réplique de Rapture, la ville submergée de BioShock.

Cette œuvre d’art a été créée par l’utilisateur connu sous le nom de Chongsparks et est le résultat de 18 mois de travail acharné. Même si Son créateur appelle ce lieu “Développement de la recherche thermique sous-marine”, La structure du lieu, les néons et l’eau verte qui l’entoure, nous rappelle beaucoup le travail de Ken Levine. Voici ce que Chongsparks en a dit:

«Je choisis toujours le lieu en premier et je laisse la scène décider de ce que je vais construire. Puis l’idée prend forme et la base commence à se développer presque d’elle-même. Parfois j’ai un plan, mais ces bases ont tendance à ne pas aboutir. “

Voici les glyphes pour ceux qui souhaitent visiter. Veuillez noter que vous ne verrez certainement pas tout ce qui se trouve dans ces photos. J’ai dépassé la limite mais je ne sais pas quand cela s’est produit. C’est le mode créatif PS4. Veuillez profiter de votre séjour. pic.twitter.com/Zu4QSw6OFs – chongsparks (@chongsparks) 25 janvier 2021

En tout, 1500 pièces étaient nécessaires pour donner vie à cette ville submergée. Cependant, comme le mentionne Chongsparks, il n’a jamais eu l’intention de créer quelque chose d’aussi complexe, il a juste commencé à construire et a laissé libre cours à son imagination. Sans aucun doute, un travail impressionnant qui nous rappelle beaucoup de travaux similaires réalisés dans Minecraft.

