L’association l’a considéré comme la meilleure traduction de jeux vidéo en espagnol de 2019.

Lorsqu’un jeu vidéo sort en Espagne, parfois ce n’est pas donné Il est trop important de le faire traduire ou doubler, mais lorsque le contraire se produit, de nombreux joueurs mettent le crier dans le ciel. Comment est-ce quelque chose de toujours valeur, l’Association de traduction et d’adaptation audiovisuelle d’Espagne (ATTIRER) organise périodiquement des prix pour meilleurs emplois traduction et adaptation audiovisuelle en Espagne.

La semaine dernière, la cérémonie de remise des Huitième édition et a eu lieu virtuellement sur Twitch. Dans la catégorie des jeux, puisqu’ils sont également distribués dans le domaine des séries et du cinéma, le gagnant a été Rachel Uzal Gomez pour son travail sur Life is Strange 2. Cette traductrice a gagné dans la catégorie «meilleure traduction de jeux vidéo pour console, PC, Web ou appareil mobile ».

C’est la deuxième fois qu’Uzal remporte un prix ATRAE, mais elle montré humble après l’avoir obtenu: «Bien que mon nom apparaisse dans le générique comme le seul responsable de la traduction espagnole de Life is Strange 2, une partie du mérite il provient des traducteurs des trois autres langues. Ensemble, nous avons résolu d’innombrables doutes et problèmes techniques, débattu d’interprétations et de références farfelues et trouvé des solutions multilingues à des jeux de mots impossibles. “

Life is Strange 2 a sorti son premier épisode sur 2018, mais l’histoire s’est terminée en décembre 2019, le travail d’Uzal a donc été reconnu pour l’année 2019. Si vous êtes curieux de connaître le jeu, nous vous rappelons que Square Enix mettez le premier épisode gratuitement et pour toujours sur Steam, PlayStation 4 et Xbox One.

