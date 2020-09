Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques semaines, lorsque Xbox a tenu sa présentation axée sur le jeu, Rare a donné un aperçu de son nouveau projet Everwild, après un long moment sans en entendre parler, et l’a fait à travers une excellente bande-annonce cinématographique. La vidéo a peut-être laissé place au doute, alors aujourd’hui, les créatifs du développeur ont davantage parlé du jeu et ont offert des détails sur son histoire.

La productrice exécutive Louise O’Connor et le directeur artistique Ryan Stevenson se sont rencontrés pour discuter de la dernière vidéo consacrée aux Eternals. Malheureusement pour les joueurs qui espèrent de nouvelles séquences cinématiques pour le titre, cette nouvelle vidéo ne les contient pas, mais ils peuvent se régaler de quelques illustrations de personnages et de plus d’art conceptuel du jeu.

Rare voulait présenter les Eternals, qui sont des créatures très humaines et qui seront une partie essentielle du jeu. Comme expliqué par les créatifs de Rare, avec la dernière bande-annonce d’Everwild, ils voulaient détailler la relation dans laquelle vivent les Eternals et les animaux fantastiques qui habitent les mêmes terres.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Rare n’a pas beaucoup parlé d’Everwild car il planifie toujours le gameplay.

Les créatures bénéficieront les unes des autres

Les 2 développeurs révèlent que les Eternals ont forgé des liens symbiotiques avec certaines créatures. C’est pourquoi dans la remorque on voit un éternel nourrir un oiseau. L’Eternel offre sa nourriture pour que plus tard cet oiseau les aide à chasser, ce qui aidera plus tard la créature à trouver plus de choses dans le monde, profitant ainsi aux deux parties.

Un autre exemple est celui d’une bête colossale déracinant un arbre. Selon les créatifs, ce comportement est naturel pour cette espèce, mais les Eternels pourront le faire démarrer quand ils en auront besoin. Dans la vidéo, vous pouvez voir une autre situation dans laquelle les Éternels sont dans le noir et ne peuvent pas très bien voir, mais une petite luciole les aide à trouver un endroit caché.

En ce sens, les développeurs mentionnent que dans le monde d’Eternals, il y aura de nombreux secrets à découvrir, donc l’exploration sera un pilier du gameplay.

Ces types de relations ne seront pas exclusifs entre les Éternels et les créatures, mais il y aura des bêtes qui s’allieront avec d’autres afin de se profiter également. Ces créatures habiteront différents types d’environnements ou de biomes.

La bande-annonce présente également les esprits qui, à en juger par le matériau, aideront les Éternels à faire revivre les créatures à travers des rituels, ce qui les fera se manifester sous la forme de belles lumières naturelles.

Nous vous laissons avec la vidéo avec les commentaires des développeurs.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques mois, le titre Rare en est encore aux premiers stades de développement, il reste donc encore un long chemin à parcourir pour y jouer.

Everwild n’a pas encore de date de sortie ni de fenêtre, mais il est confirmé qu’il arrivera sur Xbox Series X et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous consultez son dossier.

