La PlayStation 5 n’est peut-être pas encore sortie en magasin, mais son calendrier de sortie semble déjà très chargé. Non seulement à cause du catalogue de jeux de lancement de la console, mais aussi pour ceux qui vous attendent dans quelques mois. Dans les petits caractères de nouvelle annonce PS5 Publié par Sony sur YouTube, la société cible les sorties de Ratchet et Clank: Rift Apart et Gran Turismo 7 pour le premier semestre 2021, Et ce n’est pas tout.

Mais allons-y par parties. Si vous reproduisez l’annonce que nous vous proposons dans cette actualité, et vous l’arrêtez instantanément 0:08 de la vidéo, vous verrez en bas les petits caractères d’avertissement typiques qui sont inclus dans de nombreuses publicités télévisées. Sauf qu’ici, il parle de prochaines versions sur PlayStation: “Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal: prévu pour le premier semestre 2021“dit la vidéo.

Le mot clé est «anticipé». C’est-à-dire, PlayStation anticipe actuellement les deux aventures de ses studios, ainsi que Returnal de Housemarque, ont frappé la console au cours du premier semestre 2021, bien que cela soit évidemment sujet à changement. Pour sa part, juste en dessous, nous trouvons un autre message tout aussi intéressant. Horizon: Forbidden West, la suite de l’aventure Guerrilla, pointe vers le seconde moitié de 2021.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, et PlayStation le souligne, il s’agit de dates sous réserve de la planification actuelle. Et, si quelque chose s’est montré cette année, c’est que vous n’avez jamais à vous fier aux dates prévues. Pourtant, Sony prévoit pour le moment de sortir le nouveau Ratchet and Clank, ainsi que le prochain jeu Gran Turismo, au premier semestre de l’année prochaine. Nous verrons s’ils nous offrent plus de détails sur les deux passé la première de la console. D’ici là, si vous voulez vraiment savoir tout ce que la nouvelle génération de Sony nous offrira, ne manquez pas notre analyse très complète de la PlayStation 5.

