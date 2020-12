Il tracé laser, mieux connu sous le nom de lancer de rayons, est un algorithme qui calcule le chemin de la lumière sous forme de pixels dans un plan et simule l’effet qu’elle aurait sur sa trajectoire lorsqu’elle affecte les différentes surfaces virtuelles de l’image que nous voyons. Ce vous permet de créer des animations très réalistes, et c’est quelque chose qui donnera quelque chose à dire au cours de la génération actuelle de consoles puisque la PS5 et la Xbox Series ont présenté cette fonctionnalité comme le standard de leurs systèmes. Cependant, Ben Carter de Shironeko Labs fait la une des journaux pour avoir réussi à faire fonctionner le lancer de rayons sur une cartouche SNES.

L’idée originale était de créer quelque chose de similaire à Puce Super FX Ils ont utilisé des titres comme Star Fox, où le SNES exploite les données «logiques» du jeu et envoie des modèles de scène pour représenter une puce. dans la cartouche qui génère les images. Cette conception a contraint le créateur à se limiter à utiliser une seule puce dans sa conception et à ne pas utiliser d’autres ressources de traitement externes. Il Puce SuperRT, C’est ainsi que cela s’appelle, construit la scène en utilisant un langage de commande spécifique qui est exécuté dans l’une des trois unités parallèles qu’il comprend, spécialisé essentiellement dans les processeurs CISC, pour effectuer des tests d’intersection de rayons. La description de scène permet la construction des objets en utilisant un sous-ensemble d’opérations CSG, en utilisant plans et sphères comme éléments de base et faire des opérations de addition ou soustraction conduisant à la géométrie souhaitée. Le moteur de rendu émet jusqu’à quatre rayons par pixel, calculant les ombres directes à partir de la direction de la source lumineuse et de l’effet de réflexion.

Ben Carter: «L’idée est née lorsque j’essayais de penser à quelque chose d’intéressant pour un projet pour m’aider à apprendre le design dans Verilog et FPGA, et le concept de construction d’un simple raytracer m’est venu à l’esprit (inspiré en partie par un ami effroyablement intelligent qui est faire son propre GPU). Quelque chose plus tard […] qui est devenu “Ne serait-il pas bien d’essayer le raytracing pour le SNES?” et c’est là que la puce SuperRT est née “

L’article complet, en anglais, est disponible sur ce lien. Il contient une description très technique du processus, ainsi que des images qui l’illustrent.

