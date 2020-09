Le spécialiste du matériel et des périphériques PC Razer a accidentellement révélé les informations personnelles de plus de 100 000 de ses clients.

C’est selon un rapport du chercheur en sécurité Volodymyr Diachenko – tel que rapporté par The Verge – qui affirme que les informations des utilisateurs ont été rendues publiques sur le site Web de Razer le 18 août.

Ceux qui regardaient pouvaient voir les commandes passées sur la vitrine de l’entreprise, ainsi que les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les adresses de commande, bien que les informations de carte de crédit aient été omises.

Diachenko affirme avoir informé Razer de cette faute, mais la société ne lui a pas répondu pendant trois semaines. La firme affirme avoir résolu le problème le 9 septembre dans une déclaration au chercheur.

«Nous avons été informés par M. Volodymyr d’une mauvaise configuration du serveur qui exposait potentiellement les détails de la commande, les informations relatives aux clients et à l’expédition. Aucune autre donnée sensible, comme les numéros de carte de crédit ou les mots de passe, n’a été exposée», a déclaré Razer.

« La mauvaise configuration du serveur a été corrigée le 9 septembre, avant que la défaillance ne soit rendue publique.

« Nous tenons à vous remercier, à nous excuser sincèrement pour cette erreur et avons pris toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème et procéder à un examen approfondi de notre sécurité et de nos systèmes informatiques. Nous restons déterminés à assurer la sûreté et la sécurité numériques de tous nos les clients. »

