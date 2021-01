Il ne fait aucun doute qu’un jour la réalité dépassera la fiction, et il semble qu’il en manque de moins en moins à ce moment-là. Les chaises gamer sont un produit qui existe depuis longtemps, mais Razer veut faire passer ce concept à un niveau supérieur avec une chaise qui comprend un écran rétractable transparent, comme vous l’avez vu dans les films.

Projet Brooklyn

Connu en interne sous le nom Projet Brooklyn, c’est une chaise créée spécifiquement pour le secteur du jeu vidéo. Comme je vous l’ai déjà dit, ce nouveau produit comprend un moniteur déroulant surround complet de 60 pouces, mais ce n’est pas tout.

En plus du moniteur mentionné précédemment, Project Brooklyn comprendra un accoudoir 4D transformable, vous offrant ainsi un plus grand confort lors de la lecture.

Le siège avant sera composé de fibre de carbone pour le meilleur niveau d’ergonomie possible, en plus il comportera également la technologie Razer Hypersense, une série de vibrations qui offriront un niveau d’immersion tactique plus élevé. Et bien sûr, l’éclairage ne pouvait pas manquer Chroma RVB.

Vous vous demandez: quand cette technologie sera-t-elle disponible? Pour l’instant, il n’y a pas de date ni de prix estimés, car ce n’est qu’un prototype, mais il ne fait aucun doute que c’est un produit très excitant. Mais ce n’est pas tout…

Projet Hazel

Comme vous vous en souviendrez sûrement, l’année dernière Razer a fait don d’un million de masques pour combattre la COVID-19[feminine, bien que l’entreprise ne puisse pas y rester. Bien que le vaccin contre cette maladie ait déjà commencé à être distribué dans une grande partie du monde, la réalité est que nous sommes encore loin d’être revenus à la «normalité», de sorte que l’utilisation de masques et d’autres éléments de protection est toujours nécessaire et Razer le sait.

Face à cette crise sanitaire, la société a lancé sa propre ligne de masques connue sous le nom de Project Hazel, et à l’instar de ses autres produits, elle présente des fonctionnalités innovantes que les amateurs de technologie apprécieront certainement.

Ce masque comprendra un respirateur chirurgical N95, ainsi qu’une ventilation active et une fonction d’auto-stérilisation. En ce qui concerne le design, nous verrons qu’il est transparent et clair, en plus de cela il aura également la technologie Razer Voiceamp pour amplifier votre voix et donc éviter de retirer votre masque lorsque vous parlez.

Razer décrit Projet Hazel comme masque durable car il comprend des filtres remplaçables, des ventilateurs rechargeables et une station de charge sans fil avec stérilisation UV.

Malgré toutes ces fonctions, Projet Hazel promet d’être un masque très confortable, car il comportera un filtre à air optimisé, un joint étanche à l’air et discret et des sangles d’oreille réglables. Et bien sûr, il comprendra également un éclairage RVB.

Comme Projet Brooklyn, Projet Hazel Il est encore en phase de prototype et en tant que tel n’a pas encore de date de sortie ou de prix.

La source: Razer