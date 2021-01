Si vous étiez dans le monde des jeux vidéo en 2012 (ou si vous étiez des habitués de NextN à l’époque), alors nous sommes sûrs que vous serez familier avec Royaumes de Amalur, car c’était l’un des jeux PS3 qui a le plus retenu l’attention des joueurs. Et pourquoi parlons-nous d’un jeu qui existe depuis si longtemps? Eh bien, la réponse est très simple, puisque, comme annoncé par THQ Nordic, sous le sous-titre de «Reckoning«, Une nouvelle version très complète que nous pouvons emmener partout où nous voulons jouer quand et comme nous le voulons.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning arrive sur Nintendo Switch en mars 2021

Comme confirmé par THQ Nordic dans un communiqué de presse, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning devrait être mis en vente sur Nintendo Switch prochainement 16 mars 2021. Ainsi, de cette manière, cette franchise qui allie force, sorcellerie et précision. De plus, cette version remasterisée est livrée avec trois DLC: “The Teeth of Naros”, “Legend of Dead Kel” et “Weapons and Armor”, de sorte que ceux qui obtiennent une copie sur Nintendo Switch auront accès à une expérience plus que Achevée.

Voir également

De cette manière, et avec cette belle annonce sous nos bras, on ne peut qu’attendre un peu moins de deux mois que Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning atteigne la console hybride du Great N. Et vous, avez-vous déjà joué à ça? titre sur l’une des plateformes sur lesquelles il est disponible ou allez-vous le faire pour la première fois pour découvrir ce dont nous sommes capables dans ce monde?

Source 1, source 2: Communiqué de presse

en relation