Chaque fois qu’il y en a moins pour lui 5 février 2021, jour où enfin Re: Zero – Commencer la vie dans un autre monde – La prophétie du trône verra le jour sur le territoire européen. Nous avons récemment pu voir à quoi ressemblera l’ouverture du jeu, grâce à la chaîne YouTube officielle de Spike Chunsoft, et maintenant, en poursuivant la promotion, un autre vidéo dans ledit canal dans lequel, dans la langue Anglais, la principaux caractéristiques de ce titre dans lequel l’intrigue a une grande importance, car nous devrons découvrir ce qui s’est passé pour qu’il ait été décidé de reporter l’élection de la prochaine personne qui siégera sur le trône.

Re: Zero -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne présente ses principales caractéristiques dans une nouvelle vidéo

Voir également

Quand on va chercher un nouveau titre, il est normal qu’il y ait des doutes, puisque nous sommes toujours conscients que nous investissons nos “pièces d’or” dans quelque chose qui nous fera profiter pendant quelques bonnes heures. Ainsi, Spike Chunsoft a publié une nouvelle vidéo, en anglais, dans laquelle sont expliquées les principales caractéristiques de Re: Zero -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne, comme les voix du doublage anglais ont été maintenues. et japonais ou que l’histoire a été supervisée par l’auteur original, entre autres détails. De plus, on nous montre également l’ouverture à nouveau, mais le gameplay n’a pas été laissé de côté, car tout au long de ces deux minutes et demie, un segment a également été inclus dans lequel nous pouvons voir à quoi ressembleront les environnements pour lesquels nous bougerons; et un petit espace a même été inséré à la fin dans lequel sont présentées les différentes versions qui seront mises en vente.

La source

en relation