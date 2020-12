Au début de ce mois de juin 2020, nous avons appris que Re: ZERO – Commencer la vie dans un autre monde – La prophétie du trône viendrait à Nintendo Commutateur, mais aussi sur PlayStation 4 et PC à l’hiver 2020, et qu’il aurait des textes en anglais, mais avec des voix en anglais et en japonais. De plus, nous avons appris plus tard que sa date de sortie finale serait le 5 février 2021, et maintenant, enfin, le bande annonce général du jeu dans lequel nous pouvons voir brièvement ses principales caractéristiques. Il reste moins à visiter cet autre monde pour commencer une nouvelle vie!

Re: Zero – Commencer la vie dans un autre monde – La prophétie du trône nous montre ses principales caractéristiques en japonais parfait

Il est normal qu’à l’approche de la sortie de certains titres très attendus, de plus en plus de bandes-annonces sortent, l’une des plus importantes étant la bande-annonce générale, dans laquelle les principales caractéristiques du jeu sont généralement présentées. Ainsi, Re: Zero -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne ne fait pas exception, et une vidéo complète du jeu a maintenant été partagée via la chaîne YouTube officielle de Spike Chunsoft. Bien sûr, cette vidéo d’environ quatre minutes et demie est en japonais parfait, donc de nombreux joueurs peuvent ne pas comprendre beaucoup de ce qui est dit, bien que nous ayons toujours la possibilité d’activer les sous-titres générés automatiquement dans ce réseau social, afin de bien comprendre ce qui nous attend dans cet autre monde.

De cette façon, nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre jusqu’en février 2021 pour voir ce que ReZero -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne nous offre. Et vous, qui pensez-vous finir par devenir le souverain de cet autre monde?

