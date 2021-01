Il a finalement été confirmé que Re: Zero – Commencer la vie dans un autre monde – La prophétie du trône arriverait au début de 2021, plus précisément, le prochain 5 février, nous devons donc encore attendre encore un peu pour savoir ce qui nous attend dans cet autre monde dans lequel une autre vie peut commencer. Cependant, comme cette date n’est pas loin, il existe déjà de nombreux magasins qui ont créé des puces pour le jeu, nous avons donc déjà pu voir à quoi ressemblera la couverture finale qui accompagnera la version physique. Les plus fans de ce roman visuel l’aimeront!

Ce sera la couverture de la version Nintendo Switch de Re: Zero -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne

Bien qu’il y a quelques mois, nous pouvions voir une version très similaire de l’image précédente dans laquelle il y avait simplement des couvertures provisoires, c’est maintenant grâce à l’onglet Re: Zero -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne dans Amazon Espagne que nous pouvons voir comment sera la conception finale de la couverture de l’édition physique du titre. Ainsi, ce design plaira aux plus fans de l’histoire, car il comprend les principaux protagonistes de cette histoire dans laquelle il faut découvrir pourquoi le processus pour choisir qui sera la prochaine personne à s’asseoir sur le trône de ce monde.

Voir également

Par conséquent, en voyant cette image, nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à attendre quelques mois de plus jusqu’à ce que nous puissions jouer à Re: Zero -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne où nous voulons, quand nous voulons et comment nous voulons grâce à les fonctionnalités uniques de Nintendo Switch. Et vous, allez-vous après ce roman visuel dont l’histoire peint qui ne laissera personne indifférent qui décide enfin de le jouer?

La source

en relation