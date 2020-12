Masahiro Sakurai nous montre dans cette présentation comment Sefirot, l’antagoniste de Cloud dans Final Fantasy VII, les dépense, et nous réagissons avec vous lors de sa diffusion! De la tête de Super Smash Bros.Ultimate, nous connaissons tous les secrets des techniques de ce personnage, qui porte un katana à la portée bestiale. Est-ce aussi cassé qu’il y paraît? Nous le saurons bien assez tôt, car Sefirot arrive dans Super Smash Bros.Ultimate le 23 décembre 2020. Et non, les costumes de combattant Mii inspirés des personnages très appréciés de Final Fantasy VII et une bonne sélection de chansons ne manquent pas!

Voulez-vous d’abord jouer avec lui? Sakurai révèle que nous pouvons déverrouiller Sefirot à l’avance dans Smash Bros. si nous parvenons à le battre dans un mode spécial sorti pour un temps limité … mais il ne vous facilitera pas la tâche. Nous manquons de choses importantes à voir, comme l’amiibo Sefirot ou le Kirby avec “pelaso”, que nous aimons vraiment voir. En plus de discuter avec vous en direct, nous avons tiré au sort un jeu vidéo parmi les participants du live, dans le cadre du 9e anniversaire de NextN.

Cette vidéo des réactions de Sefirot à la présentation de Masahiro Sakurai fait partie d’un flux que nous avons diffusé dans la nuit du 17 décembre 2020 sur notre chaîne Twitch. Souhaitez-vous participer au prochain? Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour le découvrir!

