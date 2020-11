La reprise rapide, la compatibilité descendante ou le silence de la console sont quelques-uns des détails les plus appréciés.

La première d’une nouvelle génération de consoles est une source de joie pour tout fan de jeux vidéo, et après plusieurs jours avec Xbox Series X et Xbox Series S dans les maisons de certains lecteurs de jeux 3D, le sentiment général est l’un des grande satisfaction avec les nouvelles machines Microsoft. Vous vous rappellerez que la dernière question de notre rubrique Opinion des lecteurs visait à connaître votre opinion: qu’avez-vous pensé de ce saut de nouvelle génération, des particularités de la Xbox Series, de ses jeux, et le sujet s’est terminé par environ 400 avis.

Une console de mon point de vue doit sortir avec un jeu phare pour l’accompagner Mesan 8001Ultra silencieux, ultra rapide, tous les jeux bénéficient de performances et de graphismes exceptionnels […] Enfin, “dit-il X-Rapture-X, “Je pense que le problème de la compatibilité descendante est une huée, pouvoir acheter dans le Store ou jouer aux jeux Game Pass si appréciés des autres générations telles que Alan Wake, Dead Space ou certains Silent Hill est une joie”. Il y en a peu qui se sont démarqués à quel point la série Xbox est silencieuse.

“C’est une machine fantastique et vous ne savez pas qu’elle est allumée, et à cela s’ajoute la vitesse de passage entre les parties et des temps de chargement de seulement 5 secondes”, dit-il. Marcheur bizarre, qui souligne également comment la Xbox Series améliore automatiquement les graphismes d’anciens jeux comme Conker ou le premier Red Dead Redemption. On a beaucoup parlé de services tels que le Xbox Game Pass, qui permettent d’accéder à une grande variété de jeux vidéo, mais aussi sur le manque d’une grande exclusivité c’était le porte-étendard de cette nouvelle génération de Xbox.

L’expérience depuis que je l’ai ouvert n’a cessé d’être positive. C’est une machine que je recommanderais à n’importe qui“Tout est parfait mais contrairement à ce que dit Phil Spencer [que Xbox no necesita un exclusivo para tener éxito en su lanzamiento], Series X avait besoin d’un grand jeu exclusif de lancement. Une console de mon point de vue doit sortir avec un jeu “phare” pour aller avec “, dit-il. Mesan 8001. “D’accord, au début ça allait être Halo Infinite, mais il faut toujours avoir un plan B.” Certains lecteurs aiment MacGyver-93 Ils ont défini cet achat comme «un investissement dans le futur en attendant ce que les Xbox Game Studios nous proposent». En attendant, ajoute-t-il, “je vais profiter de titres auxquels je ne pouvais pas jouer auparavant ou qui sont désormais plus accessibles avec Game Pass.”

“J’ai le sentiment que la Série X est l’une des meilleures consoles que Microsoft a fabriquées, pour ne pas dire directement la meilleure. Je n’ai pas pu trouver de points négatifs au-delà du fait qu’elle n’arrive pas avec un jeu totalement nouveau sous le bras à son lancement”, dit-il Feelfist, “et l’expérience depuis que je l’ai ouvert n’a cessé d’être positive. C’est une machine que je recommanderais à n’importe qui”. Jusqu’à présent, tout a été des opinions sur la série X, mais il y a aussi des lecteurs qui ont opté pour le modèle le moins cher, et leurs sentiments sont tout aussi positifs. “J’ai la Série S et c’est un luxe, elle ne fait absolument aucun bruit et elle est petite, beaucoup plus petite que la Xbox One S”, dit AlexBrb.

Le contrôleur est meilleur que la Xbox One, mais il ne mesure toujours pas le Switch Pro ou le DualSenseAlexBrb“Le Quick Resume est un autre luxe: si vous devez terminer le jeu parce que vous allez manger ou quoi que ce soit, avant d’éteindre le téléviseur et de laisser la console allumée pour ne pas avoir à attendre que tout recommence”, poursuit ce lecteur. “Désormais, vous pouvez désactiver tout ce qui prend quelques secondes pour s’allumer et mettre le jeu sans écran de titre ou quoi que ce soit, là où vous l’avez laissé. Vous économisez du temps et de l’électricité, qui sont des détails, mais des détails qui comptent. “En ce qui concerne le contrôleur, AlexBrb a des sentiments mitigés.” Avec les quelques améliorations qu’il a, il est meilleur que la Xbox One, mais ce n’est toujours pas au niveau du contrôleur Switch Pro et que je pense que le DualSense sera. Ce n’est pas la même chose que la télécommande a des vibrations HD car elle vibre simplement pour chaque chose et avec le même type de vibration; mais l’adhérence, les gâchettes, la position des manettes et la nouvelle traverse sont excellentes. “

Si vous vouliez commenter le sujet précédent, ne manquez pas l’occasion de partager avec le reste vos sentiments avec la nouvelle génération de Microsoft. Et si vous ne l’avez pas fait, nous vous recommandons de jeter un œil à notre revue vidéo de la Xbox Series X et S, où nous parlons de tout ce que nous aimons, de ce que nous n’aimons pas, de leurs premiers jeux et plus encore. Sa première a également été marquée par le manque d’unités, ce qui a conduit Phil Spencer à s’excuser pour le manque de stock Xbox Series. Malgré cela, la console a battu un record de ventes dans l’histoire de la Xbox.

