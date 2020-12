Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/12/2020 10h14

En 2011, le livre Ready Player One a été mis en vente, ce qui a captivé des milliers de personnes qui ont grandi avec les films et les jeux vidéo des années 80. Ainsi, en 2018, une adaptation en direct de l’œuvre d’Ernest Cline est sortie en salles. Heureusement, ce n’était pas la fin de la série, car cette année, la suite est venue entre nos mains, Ready Player Two, qui aura également une adaptation sur grand écran.

Lors d’une interview avec Inverse, Cline a révélé qu’un film Ready Player Two serait une réalité. Cependant, compte tenu de l’état actuel de l’industrie cinématographique, le développement de cette suite en est aux premiers stades de la production. Voici ce que l’auteur a commenté:

«C’est à ses débuts en ce moment, surtout maintenant qu’Hollywood est dans les limbes. Mais je peux dire d’après mon expérience de réalisation du premier film que tout le monde s’est amusé. Nous avons parlé de la possibilité qu’il y ait [película de] Ready Player Two quand nous faisions Ready Player One. À Hollywood, on ne sait jamais. J’ai vraiment fait de mon mieux pour me concentrer sur l’écriture de la suite de mon livre. Il y a des personnages dans le film qui sont vivants et qui ne sont pas vivants dans le livre. Je me suis concentré sur essayer d’offrir le livre aux fans sans permettre au film de m’influencer. Le film se gérera plus tard. “

Sans aucun doute, c’est une bonne nouvelle pour les fans du travail de Cline. Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour voir cette suite sur grand écran, il semble que les fans n’auront pas à attendre près d’une décennie, comme ce qui s’est passé avec Ready Player One, pour aller au cinéma et profiter de Ready Player Two.

Via: Inverse

Cyberpunk 2077 Glitch fait référence à The Witcher 3

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.