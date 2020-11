Le jeu fonctionne sur PlayStation 5 pour la compatibilité descendante, mais sera meilleur grâce au patch.

Excellente nouvelle pour les utilisateurs de PlayStation VR qui envisagent d’acheter une PlayStation 5 et de continuer à profiter realité virtuel dans la nouvelle machine Sony. Nous avons déjà officiellement le premier jeu qui sera mis à jour pour donner un des performances supérieures sur PS5 que sur PS4: Blood and Truth, de PlayStation London Studio, vous recevrez un patch gratuit pour améliorer l’expérience sur PS5.

Le studio a annoncé via Twitter qu’il allait publier un correctif qui passer à performances de jeu sur PlayStation 5. Blood & Truth peut être apprécié sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité, mais ça ira mieux grâce à la mise à jour. Le jeu viendra jusqu’à 90 ips et il aura une résolution plus élevée en réalité virtuelle sur la nouvelle machine Sony.

Comme si cela ne suffisait pas, le textures du jeu vidéo et de tous modelé du jeu sera constamment affiché plus en détail. Sans aucun doute, cette nouvelle est fantastique, et d’autant plus que nous vous avons récemment dit que PlayStation VR ne fonctionne que sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité, ce qui a empêché l’expérience de s’améliorer. Maintenant, nous savons que si les développeurs veulent mettre à jour leurs jeux pour les rendre plus beaux, Ils peuvent le faire.

En cas de doute, PlayStation London Studio a clairement indiqué que les améliorations concerneront tout le titre et aussi pour le DLC gratuit du jeu vidéo. Il ne reste plus que deux jours à la PS5 pour sortir dans des pays comme le Mexique et neuf pour l’avoir en Espagne. Dans Jeux 3D Nous avons déjà pu en profiter et nous vous raconterons en détail tout ce que nous avons trouvé sur la nouvelle console Sony.

