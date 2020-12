Le 10 décembre prochain, Call of Duty: Warzone fera le saut vers l’une de ses saisons les plus importantes à ce jour. Et est-ce que la bataille royale sera enfin intégrée à Call of Duty: Black Ops Cold War, qui est une avalanche de nouvelles. Nous avons récemment détaillé le fonctionnement de cette fusion, y compris le nouveau système de prestige. Cependant, La carte de Verdansk est également prête pour les changements.

Bien qu’il ait été question ces derniers mois de l’introduction possible d’une carte entièrement nouvelle, il semble qu’Activision veuille d’abord tirer pleinement parti du scénario actuel de Call of Duty: Warzone. Ainsi, une fuite récente anticipe l’incorporation de Rebirth Island, une île inspirée d’Alcatraz. En fait, ce serait une révision de la même zone qui est apparue dans Blackout, la bataille royale de Call of Duty: Black Ops 4.

L’image du haut a été obtenue par des dataminers, qui ont inspecté les fichiers pour la dernière mise à jour de Call of Duty: Warzone. Ça oui, pour l’instant on ne sait pas si Rebirth Island sera disponible à partir du 10 décembre ou tout au long de la première saison aux côtés de Call of Duty: Black Ops Cold War. Quoi qu’il en soit, la semaine prochaine, Activision publiera sûrement tous les détails que nous devrions savoir sur la nouvelle saison.

La nouvelle carte de ‘Warzone’ attendra

À la mi-octobre, un autre groupe de dataminers a trouvé images et vidéos d’une toute nouvelle carte. Actuellement, les joueurs de Call of Duty: Black Ops Cold War ont la possibilité de profiter de Fireteam: Dirty Bomb, un mode avec sa propre carte. Apparemment, le scénario susmentionné n’est qu’une partie du terrain qui fera ses débuts dans Warzone dans les mois suivants. Et c’est que la bataille royale inclut déjà, dans ses fichiers «secrets», des écrans de chargement dans lesquels un scénario inconnu est observé.

Possible nouvelle carte Warzone de r / blackopscoldwar

Quand la nouvelle carte de la guerre froide fera-t-elle ses débuts? Suite à la fuite de Rebirth Island, nous avons l’intuition que l’étape attendra jusqu’en 2021. Activision est plus susceptible de profiter du premier anniversaire de Warzone, qui se tiendra en mars, pour présenter une scène entièrement repensée. La grande question qui reste est de savoir s’il remplacera Verdansk ou deviendra une deuxième option pour jouer à la bataille royale. Dans les mois suivants, vos doutes seront résolus.

