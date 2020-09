Le développeur Frictional Games a annoncé qu’Amnesia: Rebirth devrait sortir sur PC et PS4 le 20 octobre. Parallèlement à cette annonce, une nouvelle bande-annonce pour Rebirth a également été publiée.

Intégrée ci-dessous, la nouvelle bande-annonce présente le protagoniste Tasi Trianon explorant le désert algérien à la suite d’un accident d’avion. Sa situation devient à la fois plus énervante et troublante avec le temps, en grande partie parce que Tasi doit recourir à l’éclairage pour la plupart de la bande-annonce avec une boîte d’allumettes. Comme vous pouvez probablement le supposer, les allumettes ne durent pas très longtemps en tant que source de lumière viable. Heureusement, on dirait qu’elle a trouvé une lanterne à un moment donné.

« Si vous regardez SOMA et [Amnesia: The Dark Descent], Je dirais [Rebirth] est le jeu que le studio a créé et qui a le plus de variété dans les environnements », nous a déclaré Fredrik Olsson, producteur exécutif et directeur de la création de Frictional Games dans une interview. aspects explorés en dehors des environnements fermés. L’immensité d’un désert pourrait vous donner une autre sorte d’horreur. «

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une suite directe d’Amnesia: The Dark Descent, Rebirth est lié au jeu d’horreur à la première personne de 2010. « [Rebirth] se déroule dans un désert « , a déclaré Grip. » Et, dans The Dark Descent, il y a des journaux en jeu d’une fouille dans le désert algérien. Vous allez visiter certains de ces endroits dont vous en avez entendu parler pendant les fouilles. Donc, pour les gens qui sont dans la tradition et qui se demandent peut-être: « Qu’est-il arrivé à cette personne? », Vous pourrez voir ce qui s’est passé ou voir des indices sur ce qui aurait pu ou non arriver à cette personne. Et puis il y a d’autres aspects mentionnés dans The Dark Descent qui sont évoqués dans [Rebirth] ainsi que. »

Amnesia: Rebirth – Bande-annonce de la date de sortie officielle

