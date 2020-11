La Gala de la Top Gamers Academy cela nous a laissé des adieux amers et des sentiments inconfortables pour certains aspirants. Mais également la bonne ambiance continue de respirer, les bons sentiments sont toujours plus que présents et l’objectif d’atteindre le sommet est de plus en plus proche. Mais comment ont-ils commencé cette nouvelle semaine à l’Académie? Le moment est venu de évaluez ce 9 novembre à TGA.

Cours de prévention des blessures avec Lluis

L’un des aspects les plus importants pour chaque joueur, et même pour les non-joueurs, sont les blessures. Une traction mal cicatrisée, une douleur lancinante dans le dos, les bras et même une tension dans les épaules. Voici quelques-unes des blessures auxquelles nous pouvons tous faire face et qui Lluis Puig expose pour les aspirants.

Tout d’abord, il insiste sur l’un des éléments que nous devrions tous avoir à l’esprit, à savoir que si nous ne voulons pas nous blesser, nous devons nous étirer et nous échauffer. C’est vraiment important pour les joueurs car après tout, ils vont avoir de longues sessions de jeu qui peut entraîner des problèmes à long terme.

Formation psychologique avec Iván Bonilla

Comme nous l’avions prévu, le gala de ce dimanche est reparti avec une série de rencontres et d’émotions en surface. Par conséquent, Iván Bonilla est venu à l’Académie pour essayer de résoudre les problèmes entre les candidats et essayez de savoir ce qui s’est passé, ainsi que d’expliquer ce qui a été vu de l’extérieur.

Bien sûr, malgré le fait que la rencontre ait eu lieu entre eux, Onlycopycat et Alba expriment qu’il n’y a pas de problème entre eux et qu’on en a parlé, montrant qu’ils sont bouleversés par la sauce qu’on a tenté de créer autour du conflit. De cette manière, ils cherchent à mettre fin au débat car, entre eux, en tant que coéquipiers, cette mauvaise ambiance n’est pas non plus bonne.

Fargan arrive à l’Académie pour parler avec les candidats

Le Team Manager de Willyrex arrive à l’Académie pour clarifier les choses pour son équipe. Bien qu’il ait traîné avec les aspirants et même trouvé un moyen de jouer un peu avec l’ElSkipler, La vraie raison de sa visite en était une autre: discuter avec les membres des souris-taupes.

Tout d’abord, il prévient qu’il ne veut pas que ce qui s’est passé la semaine dernière se répète, il ne veut pas voir son équipe finir, encore une fois, à la dernière place. Par conséquent, il insiste sur le fait qu’ils doivent s’améliorer et précise qu’ils doivent s’entraider pour trouver cette amélioration. Pour cela, ils ne peuvent pas oublier quel est l’objectif du programme: pouvoir concourir au sommet.

Cours de montage vidéo avec Víctor Ordaz

Peu à peu, nos aspirants ont avancé sur la voie du montage vidéo. Par conséquent, Víctor Ordaz a les clés pour vos vidéos restent des stars et il n’a pas hésité à se référer aux vidéos que nos candidats ont montrées la semaine dernière avec d’excellents résultats.

Les conseils de Victor ont un grand effet, même s’il n’hésite pas à les guider un peu plus lorsqu’il s’agit de continuez à éditer vos vidéos. Après tout, l’intention de ce professeur est que les candidats puissent gagner les points de contenu avec style, qu’ils obtiennent les meilleurs votes et assurent une bonne position dans le classement.

Lucas enseigne sa classe Gran Turismo

Étant l’un des jeux les plus importants pour les espoirs de l’Académie, il est temps pour la classe Gran Turismo. Avec un professeur comme Lucas, il est impossible de ne pas s’améliorer, surtout quand il revient avec eux sur ce qui s’est passé lors des courses de samedi, les erreurs et les points à améliorer.

Bien sûr votre classe est livré avec de grandes données. Non seulement nous trouvons des éléments importants comme la théorie, le choix de la voiture et même le circuit sur lequel ils concourront, mais il est également temps de mettre en pratique tout ce qu’ils savent. Vont-ils rendre leur professeur fier?

Willyrex appelle les souris-taupes

Le temps est venu pour l’équipe Mole-Mice parle à votre propriétaire d’équipe. Après que Mapxmen, étant malade, ait dû partir pour se faire soigner, Willyrex n’hésite pas à donner de bonnes nouvelles aux candidats, déclarant que Map va bien, même si pour l’instant ils devront attendre pour savoir ce qui peut se passer cette semaine.

Bien sûr, avec un concurrent de moins dans la compétition, Willyrex doit insister sur le fait qu’il est très important qu’ils ne s’endorment pas, qu’ils doivent maintenant plus que jamais tout donner. Même si la carte ne peut pas être présenteIl est temps pour les aspirants d’essayer d’atteindre le sommet.

Communication avec Iván Labanda et temps de diffusion

Le moment est venu de commencer à préparer les adieux à ce grand jour. Pour cela, nous avons l’aide d’Iván Labanda, le meilleur professeur de communication. Cela tente de leur donner une approche très différente lorsqu’ils traitent les problèmes et, pour cela, il est temps de se mettre à parler, de communiquer d’une manière légèrement différente.

Bien sûr, en plus de pouvoir donner un cours super important et intéressant, Tolosa a trouvé un moment pour parler de l’un des aspects les plus importants à surmonter: le trac. Pour cette raison, avec une amélioration personnelle et un objectif si important, cet aspirant a réussi à transmettre un message que le monde ne doit pas oublier. Bien sûr, accompagné du grand adieu des ruisseaux nocturnes, où Pepelu, Zunk et Stark ils ont été les grands protagonistes.