Nous nous rapprochons de l’important gala de dimanche et nos aspirants sont conscients que le compte à rebours est sur le point de se terminer. Pourtant, l’académie de La Top Gamers Academy ne perd pas courage et cela leur réserve de belles surprises. Nous nous souvenons des grands moments vécus par les candidats tout au long de ce vendredi 13 novembre.

Cours d’anglais avec Iñigo Jordana

De ne pas savoir comment formuler correctement une phrase à la maîtrise de la langue. Voici comment nos candidats ont évolué à l’Académie merci à Iñigo Jordana. Le professeur d’anglais leur a très bien enseigné en les guidant avec des cours amusants et, bien sûr, en éliminant les erreurs et l’apprentissage des candidats.

Après tout, s’ils avaient besoin d’un bon professeur d’anglais, cela ne pouvait être que Iñigo, un grand professeur et, sans aucun doute, un as dans son domaine. Bien sûr, il nous offre également des situations intéressantes avec les candidats où il les teste avec leur capacité à discuter dans un anglais parfait.

Appel vidéo OGN

Pour mettre en pratique votre maîtrise de l’anglais, ici nous avons OGN, la marque de la ligue mondiale et l’un des pionniers en matière d’e-sport. Sa visite a été non seulement très intéressante, mais également importante pour que les candidats ne perdent pas de vue le grand objectif qui les attend.

Après tout, les espoirs qui essaient le plus dur et montrent leur bon jeu pourront obtenir une place dans une équipe eSports. En plus de gagner l’opportunité de voyager vers le berceau de l’eSport. Ainsi, grâce à l’OGN, les candidats trouvent une excellente occasion de se souvenir de la raison qui les a amenés à participer au concours.

Classe Clash Royale avec Carlota

Bien sûr, ce ne sont pas seulement les visites que nos candidats peuvent trouver, mais le moment est venu de continuer à pratiquer et à progresser. C’est grâce à Carlota avec sa classe Clash Royale. Bien entendu, votre enseignante est très fière de la progression de nos candidats, même si elle attend encore un peu plus d’eux.

Les conseils de Carlota sont sans aucun doute inoubliables. Et cela leur a montré l’importance d’avoir le contrôle sur chacun des aspects du deck. Mais ce qu’il a demandé, c’est à quoi ils ressemblaient lorsqu’ils avaient autant de matchs d’affilée et si cela a été une grande fatigue pour certains des participants.

Tournoi d’automne des gars

Il est maintenant temps de continuer à gagner des points pour l’équipe. C’est grâce au tournoi Fall Guys, le parti royal du moment qui conduit les candidats à rechercher leur poste le plus élevé pour obtenir le plus de points possible pour leur équipe. Et, avec une semaine où nous nous retrouvons déjà avec tant de fautes, c’est le plus nécessaire.

Bien entendu, ce qui est surtout recherché avec ce tournoi, c’est que les candidats se déconnectent un peu des trois jeux principaux et passent un bon moment. Après tout, c’est un jeu où les changements chancelants et aléatoires dans le jeu sont présent en tout temps.

Appel vidéo Ampeter

Le temps est venu pour Ampeter a parlé aux Calvalleros, l’équipe qui partage avec Grefg et qui, cette semaine, a tout donné. En fait, ils sont actuellement dans une première position qui, sans aucun doute, leur a bon goût. Et bien qu’il les en félicite, il souhaite approfondir un peu d’autres sujets.

En fait, il n’a pas hésité à leur parler de création de contenu, ces vidéos que les candidats réalisent pour gagner des points. Pour ces, Ampeter essaie de leur donner des conseils, dites-leur ce qu’ils peuvent faire pour s’améliorer et les points sur lesquels ils devraient travailler pour rendre les vidéos plus attrayantes.

Cours de casting avec Suja et Blon

Lorsque nous parlons de Suja, nous savons que non seulement elle se présente pour vous donner un cours Fortnite, mais elle a encore beaucoup plus à offrir. Pour ce faire, il se présente à l’Académie un jour de plus pour un cours de casting. Bien sûr, cette fois il ne vient pas seul, mais elle se présente avec Blon.

Ensemble, ils leur ont offert un cours un peu différent de celui auquel nous sommes habitués, où les rimes et le rap ont été bien présents. Pour cette raison, nos candidats ont dû mettre leur créativité à l’épreuve afin de montrer s’ils sont capable d’atteindre son niveau Ou, au moins, essayez.

Appel vidéo Anikilo

Le temps est venu pour un autre grande visite est présente à l’Académie. Cette fois, un appel à candidatures très spécial car il est un grand créateur de contenu. Anikilo n’a pas manqué l’occasion d’appeler des candidats pour essayer de donner les meilleurs conseils en matière de création de contenu divertissant.

Son intention est de pouvoir les guider maintenant que les aspirants mettent leur créativité à l’épreuve pour créer des vidéos divertissantes qui fascineront les adeptes. Nous pouvons garantir que le résultat est pour le moins surprenant, mais qu’en est-il d’un créateur de contenu expert? C’est le moment de le savoir de première main.

Avantage Fortnite et Qualy Gran Turismo

Après une visite spectaculaire et d’excellentes données entre les deux, il est temps de profiter les jeux Fortnite Benefit et Qualy Gran Turismo. Ce dernier, pour essayer d’obtenir la meilleure position possible lors de la compétition dans le tournoi de samedi, ce qui, nous vous rappelons, a une double valeur.

Bien sûr, les candidats ne sont pas prêts à abandonner, mais veulent tout donner pour obtenir la base de points la plus élevée. Après tout, la fin de la Top Gamers Academy Cela approche et les espoirs veulent être prêts pour ce grand moment en profitant de chaque petite opportunité qui leur est offerte.

Mise à jour du classement et du streaming

Le moment est venu de savoir comment ont été nos aspirants ce jour-là. Et la meilleure chose est que cela a été assez proche. D’une part, le tournoi Fall Guys s’est terminé avec une égalité entre Calvalleros et Lemon Sharks avec 105 points, tandis que Topo-Ratones a obtenu 95 points.

En ce qui concerne Avantage Fortnite et le grand prix Pour les espoirs avec leur streaming bonus, Stark a remporté le grand prix. Bien que Mapxmen ait réussi l’appel grâce à être celui qui a accumulé le plus de victimes. En ce qui concerne Gran Turismo, nous avons bien sûr déjà l’ordre de participation.

Le tournoi approche à grands pas et les nerfs sont plus que présents. Il reste très peu de choses à savoir sur le gagnant de cette semaine et, bien sûr, sur les nouvelles nominations. Pendant ce temps, nous disons au revoir à la streamings de Tolosa, Zeepos et Toni Cortés.