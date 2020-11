Si vous pensiez que le Excitation de la meilleure Gamers Academy C’était déjà fini, vous ne pensiez sans doute pas à la grande nouvelle à venir. Pour l’instant, aucune équipe n’est épargnée, toutes sont nominées, malgré le fait qu’accumuler des victoires rapporte de beaux prix. Nous passons en revue ce samedi 7 novembre à l’Académie et comment les candidats portent leur nomination.

Commencer la journée avec un cours de fitness

Avec une journée d’attente si importante, notre professeur Sara Carmona Il n’hésite pas à détendre ces nerfs et à activer le corps et l’esprit grâce à l’exercice. Bien sûr, dès la première minute, les candidats ont dû tout donner et Sara ne pardonne aucun échec, mais veut qu’ils se concentrent.

Donc, avec une telle journée d’attente passionnante, il est temps pour les candidats de se réchauffer et de s’activer. Ils doivent être prêts à tout donner et éviter les nominations autant que possible. Après tout, on se souvient qu’à partir de maintenant, il y aura trois nominés de chaque équipe qui joueront leur poste.

Classe ESport avec le directeur de l’Académie

Le temps est venu pour le réalisateur Anouc enseigne votre classe eSport. Mais encore une fois, elle n’est pas seule à fournir des informations intéressantes aux étudiants, mais a eu l’aide de Virginia Calvo de Giants Gaming, qui a parlé de l’intégration des femmes dans l’eSport.

Bien qu’il y ait toujours eu des joueuses, elles n’avaient pas de visibilité dans les jeux vidéo dans un environnement compétitif. Pour cette raison, l’équipe Giants Gaming a ouvert la voie, créant des produits et différents domaines afin que pratiquement 50% des femmes qui suivent les eSports n’abandonnent pas la compétition.

Appel vidéo d’Ampeter pour remonter le moral de votre équipe

Le Team Manager de Grefg n’a pas hésité à appeler son équipe pour les encourager avant le tournoi. Après tout, maintenant que votre équipe est à la deuxième place, vous ne voulez pas qu’elle perde des places, alors Ampeter leur a rappelé l’importance de faire de leur mieux et ne manquez pas la cible.

Bien sûr, cela leur dit qu’ils doivent s’amuser, mais de la même manière ils ne peuvent pas oublier qu’ils sont proches de la fin du programme et, pour cela, ils doivent tout donner s’ils veulent être l’un des joueurs qui resteront présents jusqu’à la fin. Arriveront-ils à conserver leur deuxième place du classement, prendront-ils la première place ou retourneront-ils à la malédiction et finiront derniers? La réponse est sur le point de venir.

Tournoi final de la semaine avec Fortnite, Clash Royale et Gran Turismo

Le tournoi final de la Top Gamers Academy de cette semaine commence. Nos candidats commencent par le tournoi Clash Royale où ils devront tester chacun des conseils que Carlota leur a donnés tout au long de la semaine. Et où, bien sûr, ils devront tout donner pour marquer des points à la fois pour leur équipe et seuls.

Commence le tournoi fortnite, où nos candidats ont déjà une grande fluidité face à leurs rivaux. Ce n’est pas surprenant puisqu’ils ont eu l’aide et les conseils de Suja, l’une des meilleures. Bien que oui, nous avons eu de belles surprises avec des victoires des plus inattendues.

Et ça arrive enfin le moment de Gran Turismo. Le professeur Lucas leur a appris tout ce qu’il pouvait pour le moment. Et nous pouvons garantir qu’il y a des candidats qui non seulement se sont limités à s’améliorer dans les classes, mais qui se sont beaucoup entraînés pour arriver à cette confrontation.

Mise à jour des classements et des nominations pour la semaine

Nous sommes avant le moment de vérité et de rencontrer enfin les gagnants et nominés de cette semaine. Après tout, nous vous rappelons qu’il y aura 9 candidats en danger cette semaine. Pour commencer, nous avons les votes pour le meilleur créateur de contenu de cette semaine. Sa vidéo a réussi à convaincre les fans et les collègues et le gagnant était Zunk.

L’excitation du tournoi a été très présente et, par conséquent, nous avons eu une belle surprise. Pour la première fois, l’équipe Grefg dit au revoir à sa troisième place du tournoi et ressemble à une belle deuxième place. Pendant ce temps, l’équipe de Willyrex prend la troisième place tandis que le Team Lemon Sharks parvient à prendre la première place.

Le gala de ce dimanche sera vraiment important puisque les propriétaires devront choisir quel joueur ils sauveront, tandis que les coéquipiers choisir le joueur à retirer de la zone de danger et enfin les adeptes du programme décident quels joueurs partiront.