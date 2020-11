Pour beaucoup, Halloween est l’une des fêtes les plus spéciales où la terreur, les costumes et les citrouilles jouent un rôle important. Par conséquent, nos candidats ont eu l’occasion de profiter de cette belle proposition, sans oublier son véritable objectif: le concours avant le gala. Quelle équipe va gagner à la Top Gamers Academy? C’est vraiment important car c’est le moment où cela sera décidé quelle est l’équipe définitive jusqu’à la fin du programme.

Commencer la journée en force avec le cours de fitness de Sara Carmona

Le quotidien à l’Académie est chargé de grandes émotions et, bien sûr, il y a une bonne dose d’énergie avec le Cours de fitness de Sara Carmona. Nous avons donc devant nous une séance ludique dans laquelle les joueurs ont la possibilité d’exercer leur corps et de continuer leur entraînement.

Bien sûr, ces cours les aident également à rassembler de l’énergie pour ce qui est à venir car, comme nous le savons bien, nos candidats devront aujourd’hui affronter une nuit de terreur et toutes sortes de tests pour amener leur équipe au sommet. Alors si tu pensais que ce serait une journée tranquille… Nous prévoyons déjà cela du tout.

Découvrir l’histoire de l’eSport avec Anouc avec une visite inattendue

Après un bon petit déjeuner pour reprendre des forces, il est temps de continuer à avancer dans le monde des jeux vidéo. Cette fois avec le directeur de l’Académie, Anouc, vous donnant certaines des lignes directrices sur les sports électroniques que beaucoup ignoraient. Bien entendu, à cette occasion, en plus de montrer quelques données intéressantes, il a eu l’aide d’un professionnel sur le sujet.

Étant donné que la classe d’aujourd’hui se concentre sur ce qu’est la vie d’un joueur professionnel, Anouc n’a pas hésité à contacter Mixwell. Celui-ci n’a pas seulement compté les pièces bien dans votre carrière avec l’eSport, mais a également révélé à quel point il est arrivé là où il est aujourd’hui.

Il est temps de jouer à Doom Eternal et Until Dawn

Le moment est venu pour les espoirs de profiter des jeux qu’ils ont choisis il y a à peine quelques jours. Dans leur sélection, ils ont opté pour le spectaculaire DOOM Eternal et jusqu’à l’aube. Ce n’est peut-être pas de la terreur, mais nous vous assurons que la tension est plus que garantie.

Ce ne sont pas seulement les lumières, mais l’ambiance générale qui met nos candidats à l’épreuve. C’est ainsi que l’Académie s’est chargée de leur proposer un moment de terreur authentique pour les candidats. Qui sera le premier à crier?

Qui choisit le costume le plus effrayant?

Bien sûr, étant une nuit où la terreur joue un rôle important, il est temps pour nos aspirants de choisissez le costume le plus effrayant. Ils doivent concourir pour leur grand prix, il est donc temps pour eux de faire ressortir leur côté le plus créatif et, avec ce qu’ils ont sous la main, de chercher à créer le costume le plus terrifiant.

Bien que oui en soi cela pourrait être un défi, nous garantissons que tous ne sont pas aussi effrayants que prévu. Mais il y a le grand défi, même sans ressembler à une vraie terreur, il peut devenir celui qui aspire le plus de frayeurs avec ses compagnons. Ou peut être pas.

Le moment est venu: Tournoi des tournois Fortnite, Clash Royale et Gran Turismo

Mais si les costumes eux-mêmes pouvaient nous donner une bonne dose de frayeur, c’est le moment de vérité et pour nos candidats de montrer qu’ils se sont préparés pour ce grand moment. Comme Anouc et Jordi leur ont conseillé, c’est vraiment un moment très important où gagner garantira au meilleur joueur de choisir l’équipe dans laquelle il souhaite faire partie.

Avec une décision si importante d’être une équipe définitive avec laquelle remporter la victoire, les concurrents ont mesuré les forces au sein Fortnite, Clash Royale et Gran Turismo. La concurrence est serrée et à chaque fois que nous constatons que l’amélioration est brutale, les résultats des équipes peuvent être plus égaux que jamais.

Mise à jour des classements et derniers flux

La compétition est terminée et avec cela il est temps de rencontrer les gagnants du tournoi de cette semaine. Avec des résultats assez homogènes, enfin le L’équipe Willyrex remporte la victoire, avec l’équipe Rubius de près et l’équipe Grefg à la dernière place.

Concernant le grand joueur qui aura l’opportunité de choisir l’équipe avec laquelle il restera jusqu’à la fin de la compétition, cet honneur revient à Stark, qui nous fera connaître aujourd’hui l’équipe avec laquelle il souhaite rester jusqu’à la fin. . Bien sûr, pour cela, nous devons dire au revoir à la streamings d’ElSkipler, Mapxmen et RubySkyy9.