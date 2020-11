De grands changements sont à venir pour Les meilleurs espoirs de la Gamers Academy. Nous sommes très proches de la grande finale, où les candidats devront non seulement dire au revoir à l’Académie, mais pendant tout ce temps, ils devront trouver le meilleur moyen de remporter la victoire et de ne pas perdre une seule position. Mais comment prennent-ils ce premier contact avec la finale? Le moment est venu de avis ce 24 novembre.

Premier cours de la journée: Fitness avec Sara Carmona

Nous sommes confrontés à une semaine pleine de changements, un moment où les candidats ne peuvent pas se détendre une seconde pour garder une trace de votre objectif. Par conséquent, Sara retourne à l’Académie avec l’intention de leur tendre la main en les aidant à se détendre en faisant de l’exercice.

Avec un peu de fitness, nos candidats activent leur esprit et leur corps pour pouvoir affronter ce grand jour. Tout cela, bien sûr, suivi d’un bon petit déjeuner pour qu’ils puissent reprendre des forces et continuer à faire face aux nouveaux défis qui se présenteront tout au long de la journée.

Cours Gran Turismo avec Lucas Ordóñez

Bien sûr avec Gran Turismo bien présent à l’Académie, Lucas ne manque pas l’occasion de revenir. Sa classe Gran Turismo est l’un des favoris des aspirants et des adeptes du programme et c’est que cet enseignant a une façon unique d’expliquer et de montrer comment toujours avancer de manière positive.

Bien sûr, malgré le fait que cette classe est celle qui intéresse le plus ceux qui vont concourir dans ce jeu, tous les joueurs peuvent participer. Après tout, ils ne peuvent pas oublier ce qu’ils ont appris à ce jour, mais doivent continuer à avancer et ne jamais abandonner aucun type d’obstacle.

Rafa TGR revient avec sa classe NBA 2K21

Mais l’une des grandes nouveautés de cette semaine, il a été présenté avec NBA 2K21, le titre de basket-ball qui permet aux joueurs de créer leur équipe de basket parfaite. Par conséquent, Rafa TGA donne à nos candidats quelques conseils afin qu’ils puissent continuer à progresser dans le jeu.

Après avoir appris en profondeur comment en profiter personnalisation maximale du joueur, il est maintenant temps de passer à autre chose. A cette occasion, il va leur apprendre à équiper les animations pour pouvoir effectuer des mouvements spectaculaires tels que des dunks ou des jeux qui peuvent garantir une bonne augmentation des points dans le jeu.

Appel vidéo PlayStation Talent

Lorsque nous recevons des jeux PlayStation Plus, de nombreux utilisateurs ils regardent l’étiquette PlayStation Talents. Mais qu’est ce que c’est exactement? Dani Sánchez, de PlayStation Espagne, appelle les candidats à découvrir les secrets de ce label et le formidable soutien que les développeurs reçoivent grâce à lui.

C’est une division créée par PlayStation elle-même pour être en mesure de soutenir le développement local en Espagne. Bien sûr, grâce à cela, ils parviennent à donner de la visibilité à ces jeux et même à leurs propres développeurs. Un support qui, pour des études indépendantes, est sans aucun doute indispensable.

Belén Pueyo et sa classe de création de contenu

La création de contenu est quelque chose vraiment important pour nos candidats. Après tout, ils entendent donner vie et visibilité à leurs projets. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, il n’y a rien de mieux que l’aide de Belén pour pouvoir continuer à avancer et trouver ces points à valoriser dans ses canaux.

A quelques points clés pour les candidats, comme le fait qu’ils accordent une grande importance aux appareils mobiles car c’est le plus utilisé par les utilisateurs. Et il insiste même sur l’importance de la persévérance. Ils doivent être bien présents pour que les adeptes ne les oublient pas.

Appel vidéo de l’équipe Queso et Ampeter

L’un des points sur lesquels Anouc a le plus mis en garde tout au long de cette semaine est que les candidats recevraient des appels d’équipes importantes. Après tout, l’intention des candidats est d’atteindre l’eSport et il semble que cela pourrait arriver très bientôt. Donc, pour les candidats, il est vraiment important de rencontrer la Team Queso, où ils ont pu échanger avec Álvaro pour en savoir un peu plus sur le projet et, surtout, qu’ils se présentent avec l’intention de se retrouver dans l’équipe.

Mais non seulement l’équipe Queso a été très présente pour les candidats, mais Ampeter a également eu l’occasion de parler aux espoirs de l’équipe Calvalleros. Un appel qui a vraiment fait du bien aux candidats puisqu’il s’est concentré non seulement sur leur discussion sur le tournoi, mais aussi sur les coéquipiers qui sont déjà partis.

Nos candidats ils sont clairs qu’ils doivent tout donner et Ampeter les a déjà convaincus des avantages que le fait de rester jusqu’à la finale et de faire de leur mieux peut leur apporter. Une victoire à ce stade a un goût merveilleux et, par conséquent, il vous demande de continuer à essayer un peu plus pour ne pas manquer cette belle opportunité.

Premier tournoi de la semaine: Fortnite, Clash Royale et Gran Turismo

Le moment de vérité est arrivé et pour nos candidats de faire face à une nouvelle commande de tournoi. Désormais, chaque joueur sélectionné par les chefs d’équipe et les managers s’engager dans un jeu spécifique ils seront les seuls à concourir dans cette modalité. Dans ce cas, nous avons Alba, Toni et Irene pour Clash Royale. Pour Fortnite, nous avons Tolosa, Stark et Mapxmen. Et enfin, à Zeepos, Eka et Nik pour Gran Turismo.

Bien sûr, dans le cas de Fortnite, les joueurs ne seront pas seuls, mais joueront leur jeu avec 99 autres personnes aléatoires. Un moyen de vous rapprocher un peu plus de la vraie concurrence si vous êtes enfin déterminé à rejoindre le monde de l’eSport avec cette spectaculaire bataille royale.

Mise à jour du classement et du streaming

Il est maintenant temps de savoir comment les candidats de chacune des équipes ont été Et, bien sûr, quelle équipe a remporté la grande victoire ce 24 novembre. Dans Fortnite, Tolosa a été le grand gagnant, tandis que dans Clash Royale, la victoire a été pour Toni et dans Gran Turismo, Eka a été le meilleur.

Bien sûr, l’ordre des victoires a conduit à la Les requins citron au premier rang, suivi de près par les Clavalleros et en dernière position les Topo-Ratones. Nous voyons qu’il y aura un grand niveau de concurrence et, sans aucun doute, nous sommes impatients de voir les grandes améliorations. Mais, pour l’instant, on se dit au revoir avec les ruisseaux d’Irene, Nik et Stark.