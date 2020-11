Nous continuons une semaine de plus avec grandes surprises à l’intérieur de la Top Gamers Academy. Nos candidats ont déjà une équipe fixe et maintenant, plus que jamais, ils doivent faire attention lorsqu’ils échouent car une erreur dans chaque tournoi peut signifier une grande expulsion. Mais comment nos aspirants le gèrent-ils? Il est temps de revoir ce qu’ils ont fait en ce mardi 3 novembre.

Commencer la journée en force avec un cours de fitness

Si quelque chose est clair pour nous, c’est que professeur Sara Carmona il attend avec impatience l’arrivée de sa classe puisque c’est le moment où il fait tout donner aux candidats dès la première heure. Cette fois, leur classe les a encouragés à tester leurs aptitudes physiques et nous prévoyons que cela a été intense.

Pour commencer la journée avec enthousiasme, l’enseignant les active, les oblige à se concentrer sur les exercices. Après tout, c’est la classe parfaite pour pouvoir porter le tournoi qui les attend dans cette première semaine avec une équipe fixe avec un meilleur humour. Comment vont-ils gérer cela?

Accélérez avec la classe Gran Turismo

Poursuivant l’horaire bien marqué, après un bon petit-déjeuner, nos candidats ont le besoin de se concentrer sur un nouvelle classe de Gran Turismo avec Lucas Ordoñez. Cette fois, l’enseignant souhaite comparer avec eux et leur montrer si les marques se sont vraiment améliorées depuis leur création.

Et la réalité est qu’il y a des cas où l’amélioration est indéniable, où nous constatons que nos candidats ont peaufiné leur technique et atteint le plus haut niveau. Bien sûr, cela ne suffit pas et Lucas les encourage à pousser un peu plus. Si vous voulez être le meilleur et rivaliser avec les plus grands, vous devez faire des efforts.

Apprendre la communication grâce à Iván Labanda

La communication et savoir s’exprimer est quelque chose de vraiment important pour un créateur de contenu. Trouver un moyen d’attirer l’attention des nouveaux abonnés, rechercher ce point qui leur garantit de rester sur votre chaîne et de vous suivre, c’est avant tout d’attirer leur attention. Et c’est ce qu’ils veut montrer à son professeur, Iván Labanda.

Connu pour son excellent doublage, ce professionnel a les secrets pour savoir comment faire passer son message. Par conséquent, sa classe n’est pas seulement utile, mais cherche même un moyen de amusez-vous pour les candidats. Et nous pouvons vous dire qu’il a offert des moments inoubliables.

Cours de création de contenu avec Paula Gonu

En tant que bons créateurs de contenu, il est vraiment important de contrôler les médias sociaux. Ceux-ci ne servent pas seulement à garder nos vidéos téléchargées et pouvoir participer avec les followers, mais c’est un moyen parfait de pouvoir faire connaître nos chaînes et, surtout, nous-mêmes.

Par conséquent, leur nouveau professeur et un expert en création de contenu et de réseaux sociaux, explique les secrets pour créer des profils intéressants. Alors que sur Instagram le définit comme le réseau où le positivisme et le bonheur gagnent, sur Twitter, nous avons le réseau social où nous exprimons simplement tout ce que nous voulons.

Appelez le propriétaire de l’équipe de Calvalleros

Pour beaucoup, le nom choisi par Grefg C’était plutôt une surprise, mais pas du tout pour le mal. En effet, pour rendre hommage à ce grand nom, plusieurs des espoirs ont décidé de se raser la tête, dont un de la Team Willyrex. Un fait que Grefg n’a pas hésité à évoquer lors de son appel.

Bien sûr, en plus de traîner avec les concurrents et de leur parler calmement, l’occasion ne manquait pas d’attaquer un peu les rivaux. En fait, Fargan a un effacer le message du propriétaire de l’équipe et nous attendons avec impatience sa vengeance.

Premier tournoi de la semaine: Fortnite

Malgré l’intérêt de cette guérilla entre équipes, nos aspirants doivent se concentrer sur un objectif clair. Gagner le premier tournoi de la semaine est votre mission et ils sont plus que préparés pour ce grand défi. En fait, beaucoup s’attendent à la victoire de Grefg en ayant l’un des grands joueurs de ce titre.

La compétition est serrée et sans aucun doute nos candidats ont beaucoup à prouver, donc chaque tour a été vécu avec émotion et en indiquant clairement que personne n’a l’intention de perdre face à ce qui est à venir. Mais, Qui sera le vainqueur de ce premier tournoi? Nous le saurons très bientôt.

Mise à jour des classements et des streamings

Sans surprise, l’un des prétendants qui a obtenu le plus de points était Stark, l’un des grands gagnants de Fortnite. Mais cela n’a pas arrêté l’équipe de Rubius, les requins citron, a augmenté avec la victoire dans ce premier tournoi. Bien sûr, suivi de près par l’équipe Willyrex et l’équipe Grefg, qui est à nouveau à la troisième place.

Bien entendu, cela ne veut pas dire que le gagnant est déjà assuré car, comme on l’a vu tout au long de ces semaines, tout peut changer très vite. Mais, pour le moment, nos candidats profitent de leur victoire avec un résultat assez égal et disent au revoir à la streaming d’Oliv Liv, Irene Fields et Nik.