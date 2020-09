Arkhram, Avery et Skqttles remportent la quatrième semaine des batailles de Ninja.

Ninja Battles est revenu après une pause de plus d’un mois. La pause a eu lieu en raison du départ de Ninja de la plate-forme Mixer de Microsoft. Il a finalement signé un accord exclusif pour faire son retour triomphant sur Twitch. En conséquence, les semaines restantes de la série de tournois Ninja Battles seront diffusées en direct sur la plateforme Twitch.

Pour vous fournir un rappel rapide, TSM ZexRow, TSM MackWood et BBG Calc ont remporté le tournoi inaugural en mai. TSM Commandment, TSM EmadGG et FaZe Bizzle ont suivi avec une victoire en juin. La troisième semaine de Ninja Battles a eu lieu dans le chapitre 2 – Saison 3, qui a vu BBG Bucke, BBG Kreo et TSM Khanada s’imposer.

Le paysage concurrentiel de Fortnite est très différent des trois premières semaines de batailles Ninja. Les joueurs sont désormais profondément ancrés dans une toute nouvelle saison sur le thème de Marvel Comics. C’est sans doute l’une des saisons les plus équilibrées à ce jour, en particulier avec le retrait récent de Boogie Bombs du pool de butin. Avec Ballatw et MonsterDFace appelant l’action aux côtés de Ninja, voyons comment le classement s’est déroulé au cours de la quatrième semaine de Ninja Battles.

100T Arkhram, C9 Avery et Skqttles remportent la victoire

Après cinq matchs intenses mettant en vedette des trios extrêmement talentueux, le phénomène NA West 100T Arkhram a rejoint les joueurs de NA East C9 Avery et Skqttles dans un effort gagnant. Ce trio multirégional a suivi les monstres de NA East TSM Commandment, Liquid Cented et NRG Edgey avant le match final. Cependant, une performance de 20 points dans le cinquième match a assuré à Arkhram, Avery et Skqttles la victoire du tournoi. Bien qu’Arkhram ait dû lutter avec plus de 100 ping tout au long du tournoi, lui, Avery et Skqttles ont pris la première place et 25K $ US.

Le reste du classement

TSM Commandment, Liquid Cented et NRG Edgey ont fait de leur mieux, mais sont arrivés juste avant la première place. Ce trio dynamique a réussi deux Victory Royales et 59 points en cinq matches. Néanmoins, ils ont collectivement empoché 15 000 USD pour leur deuxième place.

BBG Bucke et BBG Kreo ont remplacé Liquid STRETCH par TSM Khanada, ce qui a bien fonctionné pour eux. Bien qu’ils n’aient gagné aucun point dans le match deux, Bucke, Kreo et STRETCH se sont ralliés à des matchs valant 21, 13 et 17 points pour clôturer le tournoi. Cette séquence à domicile comprenait deux Victory Royales dans les matchs trois et cinq. Leur performance a rapporté 10K USD pour la troisième place.

Eclipsae, illest et Furious ont pris la quatrième place avec 52 points. Reverse2k, Deyy et Mero complètent le top cinq avec 47 points. Reportez-vous ci-dessous pour les dix meilleurs finissants de la quatrième semaine des batailles de ninja.

Gagnants du jeu

Premier jeu – TSM Commandment, Liquid Cented et NRG Edgey

Deuxième jeu – LG Eclipsae, illest and Furious

Troisième jeu – Liquid STRETCH, BBG Bucke et BBG Kreo

Quatrième jeu – TSM Commandment, Liquid Cented et NRG Edgey

Cinquième match – Liquid STRETCH, BBG Bucke et BBG Kreo

Prêt pour la série Champion Fortnite

Félicitations à @skqttlescuh @ Arkhram1x et @Avery_FN pour la 1ère place à #Ninjabattles et merci à tous d’avoir participé! Des matchs incroyables, pompés pour la semaine 5 – Ninja (@Ninja) 21 septembre 2020

Après presque deux saisons complètes de solos, les joueurs professionnels sont prêts pour que les trios prennent forme dans le chapitre 2 – saison 4. La méta de cette saison est exceptionnelle par rapport à ce que nous avons vu dans le passé. Les fusils à pompe sont de retour et les Boogie Bombs ne sont plus dans le pool de butin.

La série de tournois Ninja Battles offre une atmosphère de tournoi plus décontractée. C’est un plaisir pour les téléspectateurs de voir un mélange de professionnels et de créateurs de contenu présenter une émission pour les fans. Espérons que Ninja continue d’accueillir ces tournois comme une alternative aux Cash Cups et DreamHack. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la cinquième semaine des batailles de Ninja très bientôt.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

Le post Fortnite: Récapitulation et résultats du tournoi à 80 000 $ du tournoi Ninja Battles sont apparus en premier sur Esports News Network | ESTNN.