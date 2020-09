Par Sherif Saed,

Avalanche Studios s’agrandit et le développeur semble très enthousiasmé par son nouveau projet.

Avalanche Studios à New York l’équipe, celle responsable de Just Cause 3, est en train de recruter. Le studio recherche un large éventail de disciplines pour travailler sur ce qu’il a décrit comme «le plus grand et le plus grand projet AAA que nous ayons jamais entrepris».

Comme l’a noté @ MauroNL3 sur Twitter, les emplois demandent de l’expérience avec les jeux en monde ouvert, ce qui n’est pas particulièrement surprenant compte tenu de l’histoire du studio.

Il semble y avoir une plus grande concentration sur l’animation cette fois-ci, le rôle de programmeur d’animation de gameplay indiquant spécifiquement que l’équipe a l’intention de «pousser la qualité de l’animation beaucoup plus loin que ce que nous avons fait auparavant». Un programmeur d’animation aiderait à réorganiser les outils existants ou à créer un nouveau pipeline d’animation.

Il est possible, bien sûr, qu’Avalanche NYC travaille sur la prochaine Just Cause, et le studio a simplement décidé de laisser le nom du projet de côté pour ne pas divulguer d’informations. L’autre scénario probable est qu’il y a un jeu plus grand et différent en préparation, éventuellement avec un autre éditeur.

Quoi qu’il en soit, cela semble très tôt, compte tenu de la nature des postes que le studio souhaite occuper.

