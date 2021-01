De plus, le jeu permettra au Honor de redémarrer sans frais supplémentaires dans le cadre de la promotion.

Red Dead Online continue de mettre à jour le monde des cowboys multijoueurs de Red Dead Redemption 2. Le jeu de Rock star a reçu un nouveau patch pour célébrer la nouvelle année, offrant des réductions, des bonus et, surtout, des articles gratuits.

Parmi les ajouts de la nouvelle mise à jour de Red Dead Online, il y a la possibilité de redémarrer gratuitement l’honneur de notre personnage. Ça ne coûtera pas non plus ne pas couper les cheveux dans les salons de coiffure ni boire dans les salons, dans une promotion pour célébrer l’arrivée de 2021 qui se poursuivra jusqu’au 11 janvier prochain.

De nouveaux bonus de rôle sont également inclus et vous pouvez également obtenir le triple points d’expérience dans les missions Land of Opportunities, ainsi que dans les missions Free Roam. Les membres Prime Gaming qui associent leur compte au Rockstar Social Club recevront une licence gratuite Bounty Hunter.De plus, il y aura des réductions sur les articles suivants:

60% de réduction sur toutes les munitions

50% de réduction sur tous les aliments, spiritueux et toniques

40% de réduction sur tout l’équipement du cheval (selles, sacoches, étriers, couvertures et cornes)

30% de réduction sur tous les revolvers, écuries, toniques et nourriture pour chevaux

30% de réduction sur tous les ensembles de vêtements Legendary Ram dans la boutique Gus

N’oubliez pas que pendant quelques semaines, Red Dead Online peut être apprécié en tant que jeu autonome sans avoir besoin d’acheter Red Dead Redemption 2.

