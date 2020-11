Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/11/2020 10:57 am

Aujourd’hui, de manière inattendue, Rockstar a révélé que Red Dead Online sera disponible séparément à partir du 1er décembre 2020. Cela signifie que vous n’avez plus besoin d’acheter Red Dead Redemption 2 pour profiter de ce composant populaire en ligne.

Red Dead Online sera disponible numériquement sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, le Rockstar Games Launcher, l’Epic Games Store et Steam, où sera au prix de 4,99 $ jusqu’au 15 février 2021. À partir du 16 février de l’année suivante, ce titre coûtera 19,99 $. Cette nouvelle version de Red Dead Online pèsera 123 Go et comprendra une option pour déverrouiller Red Dead Redemption 2: Story Mode, bien que cela entraîne un coût supplémentaire.

Cette expérience comprendra les cinq rôles de spécialistes existants, les missions coopératives A Land of Opportunities, les modes compétitifs Showdown, les missions Free Roam et les jeux de poker en ligne. Quant à l’avenir du titre, Une mise à jour sera disponible la semaine prochaine pour élargir le rôle des chasseurs de primes. Ici, nous verrons de nouvelles armes et capacités, plus de récompenses de haut niveau, ainsi que la possibilité d’acquérir beaucoup plus d’expérience.

Rappelles toi, Red Dead Online sera disponible à l’achat séparément à partir du 1er décembre 2020. Sur des sujets connexes, le plus gros braquage de GTA Online sera également disponible le mois prochain.

Via: Rockstar

Les jeux Xbox With Gold n’incluront pas les jeux Series X | S en décembre Le nouveau gameplay montre Cyberpunk 2077 fonctionnant sur PS4 Pro et PS5

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.