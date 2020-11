La société correspond aux résultats de l’année dernière, mais ne répond pas aux attentes de ses investisseurs.

Prendre deux, la société mère de Rockstar et 2K Games, entre autres, a publié le rapport financier avec les résultats du groupe pour la deuxième trimestre de son exercice, de juillet à septembre 2020. Une période qui s’est clôturée au-dessus des prévisions de Take-Two, mais en dessous les attentes des investisseurs, bien qu’avec une croissance considérable des ventes numériques et du nombre de titres comme Red Dead Redemption 2.

RDR 2 approche les 35 millions; GTA V s’élève à 135 millionsLors de la dernière réunion avec les actionnaires (via Games Industry et VentureBeat), la société confirme que Red Dead Redemption 2 dépasse déjà 34 millions de jeux vendus Dans le monde entier. Les réservations de jeux nets – micropaiements, contenu numérique, ventes de jeux complets – ont augmenté de 124% par rapport à l’année précédente, y compris un 106% de croissance des ventes de jeux dans le quartier. De son côté, et à la surprise générale, GTA V semble avoir finalement ralenti son rythme de vente.

Si dans les résultats fiscaux du premier trimestre on apprenait que le jeu “touchait” le chiffre de 135 millions d’unités, Take-Two confirme désormais que GTA V dépasse 135 millions de jeux vendus. On verra dans les mois à venir si leurs ventes ont déjà donné tout ce qu’elles avaient, ou s’il s’agit d’une pause temporaire après s’être offerte gratuitement dans l’Epic Games Store, et aux portes de la nouvelle génération. Bien entendu, l’entreprise soutient que Modes GTA Online et Red Dead Online ils continuent de croître et ils maintiendront leur soutien pendant un certain temps.

NBA 2K21 et son épisode précédent ont été les principaux moteurs de Take-Two pour le trimestreOn sait aussi que The Outer Worlds dépasse les 3 millions de jeux vendus, et NBA 2K21 plus de 5 millions d’unités. Quant aux chiffres de l’entreprise, comme nous l’avons mentionné au début, le Résultats Take-Two ont été en deçà des prévisions des actionnaires, bien qu’ils aient été mieux que prévu par l’entreprise elle-même. Take-Two annonce un bénéfice net (PCGR) de 841,1 millions de dollars tiré par le nouveau NBA 2K, en baisse de 2% par rapport à 2019 en l’absence de plus de lancements AAA. Et le bénéfice par action est de 86 cents.

Figurines de jeu Take-Two:

GTA V: 135 millions d’unités.

RDR 2: 34 millions d’unités.

NBA 2K21: 5 millions d’unités.

The Outer Worlds: 3 millions d’unités.

Mafia Trilogy / Definitive Edition: 2 millions d’unités.

PGA Tour 2K21: 1 million d’unités.

En revanche, les actionnaires attendaient bénéfice par action de 1,47 USD et bénéfice de 851,8 millions USD pour la période. Si nous approfondissons les chiffres Take-Two, nous voyons que les revenus numériques représentent désormais 85% de tous ses revenus, avec quelque 711,3 millions de dollars annoncés pour la période, ce qui représente une augmentation de 16% d’une année sur l’autre. Dans ce revenu récurrent, micropaiements et les achats en jeu, ont augmenté de 56% cette année, et représentent 59% du résultat net de l’entreprise.

Pour l’année fiscale complète (Mars 2021), Take-Two prévoit des revenus totaux compris entre 3,05 milliards de dollars et 3,15 milliards de dollars, et des réserves nettes allant jusqu’à 3,25 milliards de dollars, ce qui serait un record à l’entreprise. Avec la première de NBA 2K21 sur la nouvelle génération de consoles, et un vaste catalogue de base, le perspectives de performance Take-Two reste fort. Si vous ne l’avez pas encore joué, voici notre revue NBA 2K21.

