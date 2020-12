Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme vous le savez sûrement, la pandémie de coronavirus (COVID-19) a posé de nombreux défis pour diverses industries en 2020. L’un des plus touchés a été le cinéma, puisqu’une grande partie des revenus qu’elle génère chaque année est obtenue grâce à des premières. Au box-office et les restrictions sanitaires ont rendu les visites de cinémas presque impossibles dans le monde. Eh bien, la pandémie n’est pas encore terminée, donc ces effets continueront d’être présents et certaines sociétés de production ont pris des mesures à cet égard, comme Warner Bros., qui a annoncé qu’elle appliquerait un modèle quelque peu radical pour ses prochaines versions.

Si vous êtes fan du monde du cinéma, vous saurez que cette industrie, comme beaucoup, ne s’est pas arrêtée à cause du coronavirus, mais elle a été sérieusement affectée en termes de revenus, puisqu’elle n’a pas eu le succès habituel au box-office en raison des restrictions dans les salles. films. Pour cette raison, de nombreuses sociétés de distribution ont décidé d’élargir le champ de leurs productions en les diffusant également sur des services d’abonnement ou des chaînes de télévision.

Warner Bros.pour sortir ses films en salles et à la télévision

C’est précisément ce qui se passera avec les films de Warner Bros. Par une déclaration (via Polygon), la société de divertissement Warner Bros. Pictures Group a révélé qu’en raison de la pandémie, un modèle de lancement de film hybride serait mis en œuvre, pour les utilisateurs auront donc la possibilité d’aller au cinéma ou de voir de nouvelles productions dans le confort de leur maison.

Selon le communiqué, Warner Bros.prendra cette mesure comme une «réponse stratégique» aux complications que la pandémie génère dans l’industrie cinématographique à travers le monde, car nous nous souvenons que dans de nombreux endroits, les conditions ne sont pas optimales pour se rendre. regarder des films dans les cinémas et de nombreuses personnes ne veulent tout simplement pas s’exposer à une éventuelle contagion en voyant un film dans les salles.

«Personne ne veut plus que nous renvoyer les films sur grand écran. Nous savons que le nouveau contenu est la pierre angulaire du spectacle théâtral, mais nous devons considérer cela avec le fait que la plupart des théâtres aux États-Unis fonctionneront probablement à capacité réduite tout au long de 2021 “, a déclaré Ann Sarnoff. , PDG de WarnerMedia Studios and Networks Group.

De nouveaux films Warner Bros. peuvent être vus à la télévision pendant une durée limitée

Le plan hybride de Warner Bros. entrera en vigueur en 2021 et durera cette année-là, donc toutes les premières sur grand écran prévues pour cette période le permettront. Il est important que la transmission via HBO Max soit exclusive aux États-Unis.

Après 1 mois de diffusion sur HBO Max, “chaque film quittera la plateforme et se poursuivra dans les salles aux États-Unis et dans les territoires internationaux, avec toutes les fenêtres de distribution habituelles qui s’appliquent au titre”.

Cela dit, toutes les productions de Warner Bros.prévues pour 2021, telles que The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Ceux qui me souhaitent la mort, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Reminiscence, Malignant, Dune, The Many Saints of Newark, King Richard, Cry Macho , The Matrix 4 et le film de redémarrage basé sur le jeu vidéo Mortal Kombat, feront leurs débuts au cinéma et à la télévision et commenceront avec la première de Wonder Woman 1984 le jour de Noël de cette année.

«Nous considérons cela comme une solution gagnant-gagnant pour les cinéphiles et les exploitants, et nous sommes très reconnaissants à nos partenaires directeurs de la photographie d’avoir travaillé avec nous sur cette réponse innovante à ces circonstances», a déclaré Sarnoff.

Que pensez-vous de cette nouvelle? Envisagez-vous de voir un film dans les salles en 2021? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que le film Mortal Kombat devait faire ses débuts en janvier prochain, mais nous avons appris il y a quelques semaines par l’un des directeurs de production que sa première avait été reportée indéfiniment en raison du coronavirus, mais elle devrait faire ses débuts en 2021.

