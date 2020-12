Kratos ne correspond certainement pas à ce style.

Le monde du divertissement et des jeux vidéo nous quitte parfois croisements très intéressant, mais à d’autres occasions, le résultat de ces collaborations n’est pas si bon. Comme vous le savez sûrement, cette semaine, Kratos est arrivé à Fortnite, un mouvement qui nous n’avons pas vu venir, et ce qui a causé rejet dans un secteur des adeptes de God of War.

Dans Fortnite, au cas où vous ne le sauriez pas, cela peut être fait danses pour hésiter, célébrer ou juste pour rire. Bien sûr, Kratos étant maintenant un personnage jouable, il peut faire tous ces mouvements, ce qu’il assez désaccordé avec le personnage, qui est très dur et froid. Cela a fait de nombreux joueurs critiquer l’incorporation de Kratos à la bataille royale.

Le pire de tout n’est pas vraiment que certains joueurs montrent leur désaccord car Kratos ne colle même pas dans ce contexte, mais certains joueurs ont même fait quelques commentaires homophobes. C’est une chose pour moi de ne pas aimer le personnage, mais franchir cette ligne n’est pas à sa place. Ce qui est clair, c’est que de telles collaborations nous amènent à repenser si tous les crossovers Devrait être mener à bien.

La vérité est que Fortnite, qui a battu des records de joueurs simultanés cette semaine avec l’événement Galactus, a incorporé peaux de toutes sortes au jeu vidéo et ses joueurs seront très heureux d’avoir un personnage comme Kratos, qu’il convienne plus ou moins aux fans de God of War. Au fait, comme pour la bataille royale, Jeux épiques a annoncé qu’il annulait tous les événements face à face Fortnite pour 2021.

