La société polonaise tient sa promesse avant de prendre de nouvelles mesures pour l’avenir du jeu.

L’un des problèmes les plus écailleux de l’industrie ces dernières années commence déjà à être résolu. Vous vous souviendrez des problèmes avec lesquels Cyberpunk 2077 est arrivé en magasin le 10 décembre, en particulier dans ses versions pour PS4 et Xbox One. CD Projekt RED pour lancer une initiative inhabituelle, promettant le retour de l’argent pour l’achat du jeu à ceux qui n’étaient pas satisfaits. Un fait qui a conduit à des jours de confusion et au retrait du produit du PS Store.

L’étude polonaise a commencé à rembourser ceux qui l’ont demandé en son tempsL’étude polonaise a déclaré sans hésiter qu’elle rendrait l’argent du jeu à ceux qui le demanderaient dans un certain délai, car le titre attendu n’a pas été publié au niveau attendu, bien que les problèmes aient été résolus. basé sur des correctifs et des mises à jour. Maintenant, les utilisateurs qui ont demandé un remboursement pour Cyberpunk 2077 commencent à recevoir de l’argent sur leur compte, comme nous avons pu le confirmer dans 3DJuegos. Certains joueurs qui ont déjà reçu le point de remboursement sur les réseaux sociaux n’ont pas demandé, du moins pour l’instant, de rendre le jeu dans sa version physique.

Donc, si vous remplissez le Cyberpunk 2077 libère le formulaire de remboursementS’ils ne l’ont pas déjà saisi dans votre compte, il semble qu’ils le feront dans l’immédiat. De CD Projekt, ils ont vérifié les demandes au cours des dernières semaines pour mener à bien le processus. Il n’a pas été révélé combien d’utilisateurs ont demandé un remboursement; les dernières données parlaient de 13 millions de jeux vendus, les retours ayant été soustraits de ce nombre.

Il y a encore beaucoup de doutes sur la façon dont ils procéderont de CD Projekt RED avec l’état du jeu au cours des prochains mois, même s’ils ont déjà refusé un retour à No Man’s Sky. Il reste à voir quand le multijoueur et la version pour les consoles de nouvelle génération.

