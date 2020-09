Par Sherif Saed,

Nvidia annonce aujourd’hui la prochaine génération de GPU GeForce RTX.

Aujourd’hui, Nvidia dévoilera enfin le GeForce RTX 3000 series, la gamme grand public de GPU basée sur sa nouvelle architecture Ampere. C’est la pensée de toute façon, car bien que Nvidia ait programmé un livestream pour plus tard dans la journée, la société n’a pas explicitement déclaré que ce serait là où nous en apprendrons davantage sur la série RTX 3000.

Cela dit, si vous avez suivi les différents conseils de Nvidia au cours des derniers jours, et sa récente vidéo marketing taquinant le nouvel agencement des broches d’alimentation et la conception du radiateur / ventilateur, il n’y a vraiment qu’une seule conclusion que vous pourriez tirer. Dans tous les cas, le spectacle débutera à 9h PT, 12h HE, 17h Royaume-Uni, animé par le PDG Jensen Huang.

L’événement sera en direct sur le site Web de Nvidia, ainsi que sur sa chaîne Twitch (et probablement YouTube). Nous avons également intégré le lecteur Twitch ci-dessous.

Quant à savoir à quoi s’attendre de l’événement, des rumeurs circulent selon lesquelles Nvidia annoncerait les cartes RTX 3080 et RTX 3090, ainsi que leurs prix et leurs dates de sortie. En règle générale, ces événements ont lieu quelques semaines seulement avant le lancement des GPU respectifs, alors attendez-vous à plus de nouvelles dans les jours et semaines à venir.

Diverses fuites, parfois contradictoires, sur le prix de chaque carte et les spécifications respectives existent depuis des mois, et il est honnêtement difficile de déterminer laquelle est exacte. Cela ne vaut pas la peine de spéculer quelques heures avant l’événement, alors mieux vaut rester ferme et attendre que tout soit correctement révélé.

