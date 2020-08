Par Sherif Saed,

Teardown a facilement eu l’une des meilleures révélations sur Opening Night Live.

La soirée d’ouverture de la Gamescom 2020 en direct était pleine de nouvelles bandes-annonces pour les prochains jeux indépendants, mais peu étaient aussi impressionnantes que Tuxedo Labs Abattre.

Teardown est un jeu de braquage à la première personne basé sur des voxels, mais son principal argument de vente est son environnement de bac à sable complètement destructible. Les voxels, les bâtiments, les véhicules et la plupart des objets sont tous simulés physiquement et peuvent tous être mis en pièces.

Tuxedo Labs a apporté une bande-annonce de gameplay assez longue à Opening Night Live, montrant l’ingéniosité que permet le bac à sable interactif du jeu. Cela commence assez simple, le joueur utilisant des explosifs pour créer des ouvertures et faisant passer des véhicules à travers les murs. À la fin, nous voyons une résolution de problèmes plus complexe, comme l’utilisation de planches et le bris de verre pour créer des itinéraires plus efficaces.

Ce qui est vraiment génial à voir ici, c’est à quel point le moteur de destruction est précis, ce qui permet ce micro-niveau de chaos, un spectacle vraiment rare dans les jeux. Quoi qu’il en soit, Teardown arrive sur Steam Early Access cette année. Regardez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

