Dans trois jours il aura lieu Les Game Awards 2020. En plus de découvrir ce que sera le titre du jeu de l’année, nous verrons également un certain nombre d’acteurs et de personnalités de l’industrie chargés de faire une annonce spéciale ou d’attribuer un prix. De cette façon, Reggie Fils-Aimé et Nolan North ont été confirmés comme présentateurs à cet événement.

Reggie Fils-Aimé a été président de Nintendo of America jusqu’en 2019 et a actuellement été impliqué dans le conseil d’administration de plusieurs sociétés aux États-Unis. Ainsi, les chances que Reggie révèle quelque chose lié à Nintendo sont faibles.

Le grand homme revient! @Reggie rejoint à nouveau #TheGameAwards en tant que présentateur, diffusant en direct jeudi soir dans le monde entier. pic.twitter.com/vkmPVW0n2q – The Game Awards (@thegameawards) 5 décembre 2020

D’autre part, Nolan North est un acteur reconnu dans l’industrie du jeu vidéo pour son travail en tant que Nathan Drake dans la série Uncharted. Avec des rumeurs sur le cinquième opus de la franchise déjà en développement, North peut nous donner un aperçu du prochain chapitre de la vie de Drake Ou peut-être quelque chose lié au film Uncharted.

Il a remporté la meilleure performance en 2016 et maintenant @nolan_north revient jeudi sur #TheGameAwards en tant que présentateur de la plus grande soirée en direct du jeu vidéo! pic.twitter.com/RWOSuWEH72 – The Game Awards (@thegameawards) 6 décembre 2020

Nous vous rappelons que Les Game Awards 2020 auront lieu le 10 décembre à 18h00 (Time to Mexico City), et ici vous pouvez rencontrer tous les nominés. De même, nous verrons quelque chose de nouveau sur le prochain Dragon Age lors de l’événement.

