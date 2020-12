Chaque année, tous les arts tels que le cinéma, la musique ou la littérature, entre autres, ont leur espace pour récompenser les meilleurs films, romans, chansons, acteurs, écrivains et un long etc., lors de divers galas de remise de prix. Et qu’en est-il des jeux vidéo? Eh bien, vous ne pouvez pas manquer un événement de ce calibre, et pour cela il y a The Game Awards, un gala de récompenses dirigé par Geoff Keighley, où tous les jeux de l’année se rencontrent et les meilleurs jeux de chaque catégorie sont annoncés, ainsi que le jeu vidéo de l’année, étant le prix le plus important de tous, une catégorie à laquelle Animal Crossing: New Horizons est nominé.

Reggie revient aux Game Awards

Comme pour tout gala de remise de prix digne de ce nom, il y a beaucoup de présentateurs différents pour chaque catégorie. Au cours de ces jours, nous avons pu connaître le nom de certains de ces présentateurs, parmi lesquels l’acteur Tom Holland, le protagoniste du futur film Uncharted, ou les actrices et super-héroïnes Gal Gadot et Brie Larsson. Nous avons pu connaître un autre nom qui rejoint la liste des présentateurs, un nom qui est déjà un habitué de ce gala The Game Awards: Reggie Fils-Aimé, l’ancien président de Nintendo America ne pouvait pas manquer le rendez-vous.

Le grand homme revient! @Reggie rejoint à nouveau #TheGameAwards en tant que présentateur, diffusant en direct jeudi soir dans le monde entier. pic.twitter.com/vkmPVW0n2q – The Game Awards (@thegameawards) 5 décembre 2020

Reggie présentera l’une des catégories de prix, bien que d’après ce qu’il dit sur son profil Twitter, il ne sait toujours pas ce que ce sera. Rappelons-nous qu’il y a des années, Reggie a joué dans l’un des moments les plus discutés de ce gala, lorsque, même s’il était président de Nintendo America, il a présenté l’inclusion de Cranky Kong dans Donkey Kong: Tropical Freeze pour Wii U comme une “nouveauté”. Et ce fut un moment à part entière, c’est lorsqu’il s’est associé à Shawn Layden de Sony et à Phil Spencer de Microsoft lors du gala 2018.

Reggie est sûr de nous donner un moment comme il l’a fait les autres années. Il faut maintenant attendre le gala qui aura lieu vendredi à l’aube 11 décembre.

