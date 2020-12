Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les Game Awards 2020 auront lieu très prochainement et peu à peu nous apprenons à savoir ce que nous verrons lors de cet événement. Par exemple, nous avons récemment appris que Reggie Fils-Aime serait à cette cérémonie de remise de prix.

Via Twitter, Geoff Keighley, producteur et animateur des Game Awards, a confirmé que l’ancien président de Nintendo of America serait à l’édition 2020 de la cérémonie de remise des prix. Comme vous pouvez l’imaginer, Fils-Aime participera à l’événement en tant que présentateur.

“Ce ne serait pas les Game Awards sans lui”, a déclaré Keighley. “Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Reggie Fils-Aime en tant qu’hôte de la plus grande soirée des jeux vidéo.”

Ce ne serait pas #TheGameAwards sans lui. Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau @Reggie Fils-Aime en tant que présentateur de la plus grande soirée du jeu vidéo, diffusée en direct dans le monde entier jeudi soir prochain! pic.twitter.com/xNwgssmfhT – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 5 décembre 2020

De son côté, Fils-Aime était ravi d’avoir l’opportunité d’être présent à l’événement. Il a même demandé à la communauté de lui dire quelle catégorie il devrait soumettre.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ils assurent que Xbox prépare une annonce importante pour les Game Awards 2020

“Rien ne pouvait m’éloigner! Quelle catégorie de The Game Awards devrais-je présenter? Donnez-moi vos idées et dites-moi qui devrait gagner cette catégorie! Connectez-vous jeudi pour voir ce qui se passe!”, Ont été les mots de l’ancien président de NOA réseaux sociaux.

Rien ne peut m’éloigner! Quelle catégorie #TheGameAwards dois-je présenter? Dites-moi vos idées et qui devrait gagner dans cette catégorie! Connectez-vous jeudi pour voir ce qui se passe! https://t.co/Gmvi1BiP5Y – Reggie Fils-Aime (@Reggie) 5 décembre 2020

Il y aura d’autres invités spéciaux

N’oubliez pas que les Game Awards veulent être l’une des soirées les plus importantes du jeu chaque année. C’est pourquoi Keighley et son équipe travaillent à organiser une soirée de gala très spéciale.

C’est pour cette raison que les Game Awards 2020 auront de nombreux invités spéciaux. Outre Reggie Fils-Aime, c’est déjà un fait que la cérémonie de remise des prix accueillera Brie Larson et Gal Gadot, actrices célèbres d’Hollywood et films de super-héros.

Trouver: La rumeur assure qu’ELDEN RING est presque terminé et ferait partie des Game Awards 2020

En revanche, c’est un fait qu’Eddie Vedder, chanteur principal de Pearl Jam, sera à la cérémonie de remise des prix. On pense qu’il aura une présentation musicale liée à The Last of Us: Part II.

Et vous, êtes-vous enthousiasmé par les Game Awards? Dites le nous dans les commentaires.

Les Game Awards auront lieu le jeudi 10 décembre.