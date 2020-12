Cygames s’est excusé d’avoir annoncé l’existence du jeu si tôt.

Les fans de jeux de rôle et, en particulier, de JRPG, ont un 2021 très frappant à venir, avec différentes versions déjà confirmées. Mais l’un des titres que de nombreux joueurs pensaient sortirait également l’année prochaine. Granblue Fantasy: Relink, le nouveau rpg d’action de Cygames, sortira un jour de 2022, comme confirmé par l’étude.

Ces jours-ci, le Granblue Fès 2020 et, en plus de cette fenêtre de lancement, le studio a annoncé que le jeu vidéo viendra aussi à PS5, il est donc confirmé pour cette console et PS4. Le directeur du jeu, Tetsuya fukuhara, a en outre expliqué que le multijoueur soutiendra le Jeu croise multi-plateforme, bonne nouvelle pour les joueurs PlayStation.

L’événement nous a également laissé un nouveau gameplay du jeu vidéo fonctionnant sur PS4, que vous pouvez voir dans la vidéo qui accompagne cette actualité. Oui, saute directement à la minute 06:16:51 pour le voir, car comme vous pouvez le voir, la vidéo dure plus de 7 heures. En elle, nous pouvons voir à quoi ça ressemble graphiquement, certains des combats, de nombreux personnages du jeu et même un combattre un boss.

Enfin, il y a deux informations intéressantes: la première est que le jeu est, selon Cygames, dans le phase alpha développement; la seconde est que Fukuhara s’est excusé parce qu’ils savent qu’ils ont annoncé le match trop tôt et les joueurs vont devoir attendre encore plus longtemps pour l’essayer. Le jeu a commencé son développement en 2016 et même PlatinumGames était impliqué, ce qui a laissé le développement en 2019 à Cygames.

