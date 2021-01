Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ces dernières années, un grand nombre de remakes ont été publiés et cette activité montre de très bons résultats pour les développeurs et les distributeurs. Le cas le plus récent est celui de SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, car THQ a confirmé ses ventes élevées et anticipé qu’il travaillait déjà sur plus de titres de licence.

SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated est le dernier épisode de la franchise Square Pants and Friends, qui est un remake du jeu vidéo qui a fait ses débuts dans le lointain 2003. Comme il s’agit d’une série bien connue et après cela le titre a été bien accueilli par la communauté et les critiques, il devait avoir de bonnes ventes et aujourd’hui le distributeur THQ Nordic a confirmé ses bonnes performances sur le marché.

Dans une interview avec GamesIndustry.biz, le PDG de la société autrichienne, Klemens Kreuzer, a mentionné que SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated était un “succès fantastique” et a révélé qu’il avait déjà vendu plus d’un million d’unités et non Il doute qu’un jour le titre puisse se vendre à 2 millions d’exemplaires, car il estime qu ‘”il existe un marché pour de tels jeux”.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Maintenant, vous pouvez jouer à SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté avec doublage latin espagnol!

THQ Nordic pour produire des jeux sous licence de plus grande qualité

THQ était une société connue pour avoir développé de nombreux titres de licence avant de faire faillite. Heureusement, THQ Nordic semblera toujours dans le domaine des licences, mais pariera sur des productions à coûts modérés et de très bonne qualité, comme SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Ce qui est intéressant, c’est que Kreuzer prévoyait qu’il travaillait déjà sur plus de projets de ce type.

«Je pense que peut-être que dans le secteur des licences, l’accent a été mis sur le free-to-play et que le modèle premium n’était pas si populaire ces 5 à 10 dernières années. Mais chez THQ Nordic, nous n’allons pas pour le truc super AAA, pour lequel nous avons besoin de millions et de millions pour réussir. Nous pouvons le faire avec de faibles volumes, c’est pourquoi nous pensons pouvoir recréer le succès que nous avons eu avec SpongeBob avec d’autres licences à l’avenir. Nous travaillons actuellement sur certains d’entre eux », a expliqué Kreuzer.

Fais-tu partie des joueurs qui ont contribué au succès de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous n’avez pas encore essayé SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, nous vous informons qu’il dispose d’un mode horde auquel vous pouvez jouer avec des amis. Dans cette bande-annonce, vous pouvez vérifier certains des ennemis qui reviennent améliorés dans ce nouvel épisode.

SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez également y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source