PlatinumGames et Hideki Kamiya ont toujours voulu faire les choses à leur manière. C’est précisément pourquoi sa façon de célébrer la nouvelle année est de partager un nouveau lot de codes pour débloquer trois nouveaux personnages super secrets, arrivant du passé, de The Wonderful 101: Remastered. Vous êtes prévenu que ces trois personnages font partie d’un souvenir dans l’histoire principale, donc si vous n’avez pas encore joué au jeu, avancez prudemment pour d’éventuels spoilers.

Code ORIGINALHEROES dans la boutique Epi dans The Wonderful 101: Menu de code remasterisé

Depuis que le dernier jeu Kamiya a été mis à jour vers la version 1.03, il existe une option pour déverrouiller les personnages par code. À l’origine, vous deviez transpirer du sang pour pouvoir mettre la main sur ces personnages et, selon les mots de l’étude elle-même, «ils doivent se montrer et montrer que vous les avez». Mais après environ sept ans, il est temps que tout le monde en profite, que ce soit plus ou moins dit avec le jeu.

Bonne année 2021! Nous espérons que vous passez de bonnes vacances, et pour les rendre encore plus belles, nous lançons le prochain code merveilleux! Entrez “ORIGINALHEROES” pour débloquer trois explosions du passé: Wonder-Red (Emeritus), Wonder-Future et Wonder-Daddy! # TW101 pic.twitter.com/F7skbsZDKR – PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 1er janvier 2021

Avec le code «ORIGNALHEROES» Nous débloquerons Wonder-Red (émérite), Wonder-Future et Wonder-Dad. De cette façon, il n’y a que deux codes à révéler et vous pouvez être sûr que Wonder-Director, l’alter-ego de Hideki Kamiya, sera débloqué avec le dernier code de The Wonderful 101: Remastered. Si vous souhaitez découvrir les autres codes qu’ils ont déjà partagés, vous pouvez le faire en cliquant ici, ici et ici.

Étiez-vous l’un de ces joueurs talentueux qui ont déverrouillé ces merveilles légendaires sans l’aide d’un code? Si tel est le cas, permettez-moi de vous féliciter sincèrement.

