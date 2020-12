Fatigué d’essayer de débloquer la merveille la plus difficile et la plus spéciale de The Wonderful 101: Remastered? Quels défis / blagues collants qui ont été marqués sur les jeux Platinum avec les exigences! Pour cette raison et à l’occasion du lancement de la nouvelle démo et de la nouvelle mise à jour de l’équipe Kamiya, ils ont décidé qu’il était temps pour tout le monde de profiter de ce qui était autrefois une récompense et une raison de se montrer pour avoir réalisé de telles réalisations. Et c’est pourquoi ils donnent progressivement des codes Wonder à mettre dans le jeu et à débloquer ces personnages. Aujourd’hui, nous vous présentons trois personnages mystérieux qui peuvent vous sembler familiers.

Débloquez Wonder-Captain, Wonder-Scarf et Wonder-Viejales dans The Wonderful 101: Remastered

Comme ces héros portent des masques, nous allons nous réserver leur droit à la vie privée, mais il ne faut pas beaucoup de progrès dans le dernier jeu de Hideki Kamiya pour pouvoir nommer chacun d’eux. Voici les codes pour les débloquer ainsi que les codes pour débloquer Wonder-Bayonetta, Wonder-Jeanne et Wonder-Rodin au cas où vous l’auriez manqué la dernière fois.

Code 1: UMBRANGIFT

Débloquez “Wonder-Bayonetta” Code 2: ANGELSLAYERS

Débloquez “Wonder-Jeanne” et “Wonder-Rodin” Code 3: TEAMUNITEUP

Déverrouille “Wonder-Captain”, “Wonder-Scarf” et “Wonder-Viejales”

Il y a encore quatre codes secrets que Platinumgames partagera dans les semaines à venir pour être révélés. Dans tous les cas, je vais vous donner des conseils personnels pour que s’il s’agit de votre premier jeu sur The Wonderful 101: Remastered, n’entrez pas ces codes. Profitez de cette énorme aventure et lorsque vous êtes au deuxième tour, mettez-les tous pour qu’ils ne falsifient pas l’expérience originale du jeu, car disons que le fait qu’ils soient des personnages si difficiles à obtenir est pour quelque chose.

