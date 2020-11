PlatinumGames est une entreprise originale qui fait rarement des choses comme les autres. Que diriez-vous de sortir une démo de The Wonderful 101: Remastered avec près de deux heures de contenu une bonne poignée de mois après la sortie du jeu? Eh bien, il est lancé. Et c’est à la surprise générale que la démo “Wonder Sized” est assez généreuse dans le contenu, comme son nom l’indique, y compris le prologue et les parties A, B et C de l’opération 001. Allez, une demoiselle de démo pour tester les premières mesures du travail de Hideki Kamiya. Mais c’est aussi que tout le contenu de la démo peut être passé au jeu final, y compris Wonder-Bayonetta qui apparaît depuis le début comme membre du groupe dans cette version d’essai. Pouvez-vous mettre la main sur la sorcière Umbra si vous avez déjà battu le jeu? Oui, grâce à la nouvelle mise à jour 1.03 du titre.

Obtenir Bayonetta, Jeanne et Rodin est plus facile que jamais dans The Wonderful 101: Remastered

À ce jour, The Wonderful 101: Remastered contenait un certain nombre de personnages secrets assez spéciaux qui étaient très difficiles à trouver. La condition de base était d’avoir terminé le jeu, d’atteindre des endroits spéciaux, d’entrer un code secret et d’avoir littéralement des millions d’argent pour s’emparer de ces merveilles très spéciales. Heureusement avec cette nouvelle mise à jour, une méthode alternative beaucoup plus simple a été introduite. Grâce à la fonction “Wonder Code” (ou Wonder Code), nous pouvons récupérer les caractères en entrant un simple code. De PlatinumGames, ils ont partagé aujourd’hui les deux premiers qui servent à débloquer Wonder-Bayonetta, Wonder-Jeanne et Wonder-Rodin. Présentation de «UMBRANGIFT» nous débloquerons Bayonetta et avec «ANGELSLAYERS» Rodin et Jeanne fera partie de l’équipe des héros.

Nous devons attendre pour découvrir les cinq autres codes et les personnages qu’ils débloqueront, même si à partir des silhouettes, nous pouvons avoir une idée assez claire de certains d’entre eux.

