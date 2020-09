Par Stephany Nunneley,

Samedi 12 septembre 2020 20h29 GMT

Remedy Entertainment distribue un souffle du passé pour célébrer son 25e anniversaire.

Rallye de la mort classic est maintenant gratuit pour rester sur Steam. Le jeu est un coureur de combat véhiculaire développé par Remedy Entertainment et a été initialement publié en 1996 pour MS-DOS.

Il ne s’agit pas de la version limitée du logiciel gratuit publiée sur Windows en 2009.

Pour célébrer le 25e anniversaire de notre studio, nous offrons notre premier jeu gratuitement. # RMD25 Death Rally Classic est gratuit sur Steam. Pour toujours. 💥🏎 https://t.co/QG1ATg1zmC pic.twitter.com/cM8sJswUIc – Remedy Entertainment (@remedygames) 11 septembre 2020

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Dans le jeu, vous commencez avec environ cinq cents dollars et une voiture moins que stellaire. Ensuite, vous participerez à des courses mortelles où toutes les voitures sont armées.

Vous gagnerez plus de pièces en remportant des courses et en collectant des bonus lors d’une course, comme terminer des missions et détruire d’autres voitures, l’objectif principal du jeu étant de finir par battre Adversary dans une course en tête-à-tête.

Cliquez sur le lien Steam pour essayer.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un d’eux et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

12-20

SEPTEMBRE

2020

AU MONDE

LE PLUS GRAND NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT DE JEUX

Nouveaux jeux | Panneaux | Jouons | Aperçu de l’industrie | Tournois Esports | Livestreams | Jeux de table | Merch exclusif | Plus!