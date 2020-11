Développé par Lilith Games, ce mix de genre arrivera en 2021 offrant un style de combat particulier.

Un nouveau prétendant rejoint la bataille pour le trône du sous-genre de la bataille royale. Développé par Lilith Games, Farlight 84, un nouveau jeu de tir multijoueur qui vise à se démarquer pour offrir un champ de bataille polyvalent plein de possibilités pour atteindre l’objectif d’être les derniers survivants.

Comme indiqué par les responsables dans la déclaration de présentation, nous pouvons à la fois utiliser des «armes étonnantes» et prendre le contrôle des véhicules «à vitesse et puissance de feu maximales». Il y aura aussi des outils comme les jetpacks dans un jeu où tout peut faire bouillir vos adversaires. Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, il semble que le ton du jeu sera décontracté et rappellera son style et son genre, inévitablement, à des titres comme Fortnite ou même à héros-tireurs comme Overwatch.

Bien que cela ne rentre pas dans les détails, ses créateurs indiquent qu’il y aura différents modes de jeu, et qu’il y aura de nombreuses options pour un Combat PvP basé sur les héros. L’un de ses points les plus intéressants est que les joueurs pourront construire, en dehors du combat, une sorte d’abris personnalisables pouvant être améliorés avec divers objets et matériaux, pour faire de l’exercice. espaces sociaux entre le jeu et le jeu.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour ce curieux Farlight 84, qui a marqué sa fenêtre de arrivée sur PC tout au long de 2021. Nous verrons s’il est capable de se faufiler dans la meilleure bataille royale.

En savoir plus: Battle Royale, PC et multijoueur.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');