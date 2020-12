Le genre d’horreur a atteint un niveau vraiment remarquable dans le catalogue Nintendo Switch. Sa portabilité, maintenant dans une grande majorité des cas un haut niveau de graphisme et d’immersion dans la dynamique des jeux, a été une grande motivation pour que cela se produise, car il y a eu de nombreuses entreprises, à la fois indépendantes et développeurs de la stature de Capcom, qui ont fini par amener leurs titres sur la console hybride. Mais cela ne se présente pas toujours comme un amateur du genre souhaite, et même les jeux que nous nous attendons le plus à apprécier n’importe où peuvent finir par être une déception. C’est le cas de Remothered: Porcelaine cassée, la suite de Remothered: Pères tourmentés, qui revient à Nintendo Switch et au reste des plates-formes de la main de Jeux modus avec les meilleures intentions du monde: continuez avec l’incroyable histoire de son premier titre et améliorez le reste des sections. Cependant, l’intention est une chose et l’exécution en est une autre. Voulez-vous savoir pourquoi? Continuez à lire notre critique pour découvrir pourquoi Remothered: Broken Porcelain est passé de l’un des jeux d’horreur les plus attendus de l’année à l’un des plus gros accidents.

Recherche de réponses; trouver des vérités

Comment puis-je supposer que de nombreuses personnes lisant cette critique n’auront pas joué Remothered: Pères tourmentés, Je résous ce qui est probablement votre première question. Non, il n’est pas nécessaire d’en avoir joué pour profiter de Remothered: Broken Porcelain, mais c’est fortement recommandé. Au début de ce titre, on nous demande si nous voulons connaître un petit résumé de ce qui s’est passé précédemment, ce qui est plus utile si nous entrons dans l’histoire pour la première fois … mais qui peut être insuffisant, à son tour, cela nous éventre les événements du premier jeu (surtout si vous voulez y jouer aussi). Cela dit, nous laissons place à tout ce que Remothered: Broken Porcelain nous présente.

Nous sommes Jennifer, une jeune fille rebelle qui a été expulsée du collège de ses filles pour inconduite, et envoyée à l’auberge Ashmann comme «punition» pour travailler comme femme de chambre en échange d’une chambre, d’une assiette de nourriture et de beaucoup et beaucoup de discipline. Là on se rencontre Linn, une fille de notre âge avec qui, après un accident fortuit en essayant de s’échapper de l’auberge, nous avons fini par nous disputer et ne pas vouloir rien savoir d’elle. Cependant, la nuit est quelque peu étrange, et il ne nous faut pas longtemps pour chercher à nouveau Linn pour essayer de découvrir ce qui se passe et enfin s’échapper de cet endroit. Andrea, la femme de ménage, se comporte d’une manière très étrange, et commence à nous attaquer après avoir réalisé que nous sortons de notre chambre la nuit. A partir de là, rien n’est présenté comme on le pensait au début, et tout commence à s’estomper encore plus à mesure que l’on en apprend de plus en plus sur la relation et la malédiction après tout ce qui prévaut chez tous ceux qui font partie de l’auberge Ashmann.

Par contre, et déjà dans le futur, la deuxième partie de l’histoire se déroule, en cours d’exécution Remothered: Broken Porcelain en tant que préquelle et suite de Remothered: Tormented Fathers. Dans ce cas, nous sommes Roseau de romarin, une chercheuse à la recherche de réponses sur ce qui s’est passé il y a des années avec les Ashmann et tout autour d’eux, ce qui l’amène à parler avec un Stefano Ashmann, l’ancien propriétaire de l’auberge, en plein déclin, défiguré et à peine sans visage attendant la mort. De cette façon, les deux histoires s’entremêlent et nous comprenons mieux ce qui s’est passé dans les moments de Jen et Reed, agissant comme L’histoire de Remothered: la porcelaine cassée, sa plus grande force (et malheureusement le seul), avec un très bon argument, une présentation bien définie de ses personnages et une série de rebondissements inattendus tout au long des deux intrigues qui finissent par fermer magnifiquement tout ce qu’ils ont dans le jeu. Et ne vous inquiétez pas, même s’il a été présenté comme “le jeu le plus terrifiant de l’année” ce n’est en aucun cas (cela vous donne vos frayeurs et moments de tension, surtout au début, mais on découvre vite que tout cela reste dans le premier impression).

Non, ce flou ne provient pas de l’image prise ou de la scène, mais tout le jeu a l’air si mauvais …

Une bonne histoire en mauvaise compagnie

À partir de là, ce que vous lirez ne sera plus rien de positif sur Remothered: Broken Porcelain car, à notre regret, déçoit dans tout ce qui peut être analysé dans un jeu vidéo. Allez-y, un serveur avait un intérêt particulier pour ce titre, en tant qu’amateur de jeux d’horreur et en tant qu’amateur de bonnes histoires, mais cela s’est avéré être une déception complète dans pratiquement tous les sens. Sans aller plus loin, à ce stade, vous aurez déjà réalisé à partir des images du jeu placées tout au long de l’analyse, que graphiquement c’est absurde. Et non, le problème n’est pas que ce sont des captures en mode portable et en mode Dock, puisque, exceptionnellement dans NextN, nous avons décidé de mettre des captures dans les deux modes juste pour que vous puissiez voir que cela a l’air terriblement mauvais, peu importe la façon dont le que nous y jouons. La version Nintendo Switch est, lointainement, le moins soigné et le plus laissé à lui-même de tous, bien qu’il ne fonctionne pas aussi bien que ce à quoi on pourrait s’attendre sur d’autres consoles. Dans le cas qui nous concerne, l’image pleine de flou, les objets ou lumières qui apparaissent ou disparaissent sont communs dans les deux modes, ainsi qu’une baisse considérable des cadres, saccadés à certains moments et ressentant comment les mouvements à la fois les nôtres et les de l’ennemi sont lents et rudes.

Se cacher est parfois notre seul moyen de survivre

Tout cela est accompagné d’un contrôle moche, dans lequel on finit par ne même pas savoir quels objets, pour distraire ou attaquer l’ennemi, on attrape ou on lâche prise, dans lequel on se heurte constamment et on reste coincé avec presque tout en ayant des collisions dans les objets qui nous entourent assez mal délimités, ou dans lequel on n’a même pas un bon pointeur pour interagir, puisqu’il faut regarder les objets ou lieux d’interaction pour sélectionner celui qu’on veut. De plus, nous devons ajouter le contrôle que nous avons à partir d’un moment de l’histoire que nous ne révélons pas car nous ne le vidons pas, mais cela montre encore plus le très mauvais gameplay de Remothered: Broken Porcelain.

Voir également

Au cas où ce qui a été dit jusqu’à présent ne vous suffit pas, nous avons également quelques temps de chargement terriblement longs et avec un immense quantité de bugs et de bugs que nous trouvons constamment dans le jeu, et cela nous a conduit à le redémarrer plusieurs fois (ou directement à planter et à fermer automatiquement). Les bugs sont du genre à rester coincés après avoir sauvegardé la partie et ne pas pouvoir bouger ou entreprendre aucune action, ne pas pouvoir fuir nos ennemis, ou qu’ils peuvent nous voir et attaquer à travers les murs. La section sonore, pour sa part, il a aussi ses propres bugs, car il y a peu de fois où la musique stridente qui cherche la tension lorsqu’elle est détectée est maintenue malgré le fait que tout est calme, finissant par être agaçant. La bande son, en général, passe sans douleur ni gloire, accompagnant de manière juste mais correcte (sauf dans les moments de bugs évoqués précédemment) aux situations auxquelles nous sommes confrontés.

Remothered: Broken Porcelain – Toute la porcelaine brisée

Parfois, on trouve des jeux qui, pour une raison ou une autre, sortent mieux ou moins bien, mais dans lesquels on voit que les développeurs ont tout mis en œuvre pour respecter les délais, et qu’ils continuent d’écouter leur communauté et de se battre pour. corrige tous les bugs et bogues de leurs produits pour atteindre la qualité minimale qu’ils attendent de leurs jeux. Dans Remothered: Broken Porcelain (au moins pour Nintendo Switch), nous remarquons le contraire, qu’il s’agit d’un lancement réalisé avec la seule intention de vendre une série d’unités supplémentaires sans prendre un énorme travail d’adaptation et des ressources pour le faire, malgré de tout, cette version est quelque chose de décent. De plus, l’histoire ne nous prend pas plus que 5 ou 6 heures pour le surmonter, mais son prix est quasiment le standard de n’importe quel jeu triple A sur Nintendo Switch (environ 40 euros), ce qui nous pousse encore plus à ne pas le recommander malgré l’intérêt de l’univers relevé à la fois dans Remothered: Broken Porcelain et en Remothered: Pères tourmentés. Sans aucun doute, une des déceptions de l’année.

Nous avons analysé Remothered: Broken Porcelain grâce à un code numérique fourni par Dead Good Media. Version analysée: 1.1.6

Un jeu effrayant, mais dans le mauvais sens

Remothered: Broken Porcelain a été présenté comme l’amélioration de son premier opus, poursuivant son histoire très intéressante en tant que drapeau. Cependant, nous avons trouvé le contraire, une version déficiente sous tous ses aspects (sauf son histoire), avec un grand nombre de bugs, des erreurs techniques, des graphismes de plusieurs générations passées et des temps de chargement exaspérants. Une des plus grosses déceptions de l’année … et du genre.

AVANTAGES

Une histoire très intéressante, attrayante et bien construite

LES INCONVÉNIENTS

Graphiquement, le pire de la Nintendo Switch, encore plus perceptible en mode portable

Techniquement c’est un gâchis

Bugs, erreurs diverses, temps de chargement très longs …

en relation