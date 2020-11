Depuis de nombreuses années, les fans de Resident Evil sont plus qu’impatients à attendre voir le grand retour de la saga d’horreur. Après tout, le studio a été très calme sur la base de toutes les nouvelles à venir avec la série de jeux et, à ce jour, il n’y avait aucun indice sur ce qui allait arriver, bien qu’il y ait eu plusieurs rumeurs. Heureusement, il ne nous a pas fallu longtemps pour connaître les remakes et, plus tard, l’arrivée de Village de Resident Evil 8.

Mais il semble que Capcom ne concentre pas seulement son travail sur l’arrivée du nouveau titre, mais ils ont vraiment des projets encore plus ambitieux. En fait, grâce à un nouvelle filtration il est précisé qu’actuellement, le studio travaillerait sur un remake de Resident Evil 4, mais que celui-ci serait conçu pour la réalité virtuelle, cherchant ainsi des sensations beaucoup plus directes pour les joueurs.

S’il est vrai que Capcom s’est récemment retrouvé confronté à une attaque de pirate informatique, il n’est pas surprenant que certaines de ces informations aient fini par circuler sur Internet. Et, semble-t-il, entre ces informations Resident Evil 4 remake avec VR trouvé. Bien sûr, il semble que ce serait une exclusivité pour les lunettes de réalité virtuelle Oculus Rift. Bien que, bien sûr, il n’y ait pas de confirmation officielle des développeurs, nous devrons donc prendre ces informations avec un grain de sel pour le moment.

En attendant, nous vous rappelons que Capcom travaille sur son titre le plus ambitieux à ce jour. On ne peut ignorer les grandes opportunités que présente Resident Evil 8, un titre qui nous amènera à vivre une grande aventure dans une ville abandonnée et où le danger est plus qu’assuré. De nouvelles créatures à rencontrer, des mécanismes de jeu à apprendre et, bien sûr, une grande compétence à démontrer pour survivre.